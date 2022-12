L'equip de Govern de Figueres està negociant amb el propietari de la Sala Edison, l'empresari Antoni Escudero, per desencallar la reforma de l'espai i dinamitzar l'entorn del carrer Sant Pau. Fins ara, el planejament era molt restrictiu amb aquest edifici, inaugurat l'any 1905 i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. El nou POUM, que s'aprovarà provisionalment al gener, preveu passar dels 3.000 metres quadrats de sostre edificable actuals a gairebé 8.000. D'aquesta manera, s'obriria la porta a fer viable el projecte del promotor, que preveu fer-hi un centre comercial amb restauració, un hotel i un aparcament soterrani. A canvi, la propietat cediria el jardí interior a l'Ajuntament.

La sala Edison es va inaugurar l'any 1905 convertint-se en el primer cinema de Figueres. Va funcionar com a tal fins l'any 1984 i des d'aleshores ha estat tancat. L'any 2003, Escudero el va adquirir amb la voluntat de fer-hi un centre comercial que, malgrat múltiples negociacions, mai ha fructificat.

El principal escull: la protecció que ostenten diversos elements de l'edifici i la seva catalogació, juntament amb la limitació de sostre edificable permesa. La intervenció, a més, també va topar amb la resistència del Grup d'Estudi i Defensa del Patrimoni (GEDP), que hi va fer una forta campanya en contra.

L'actual equip de govern fa temps que treballa per aconseguir desencallar el projecte per l'única via possible a hores d'ara: el nou POUM. L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que la reforma d'aquest espai és una "oportunitat" per poder dinamitzar l'entorn del carrer Sant Pau.

Per això, el nou planejament, que es portarà a aprovació provisional a finals de gener, preveu ampliar la superfície edificable en més del doble passant dels prop de 3.000 metres quadrats actuals als 8.000. A canvi, es planteja a la propietat que cedeixi el pati enjardinat interior –amb accés des del carrer Sant Josep- a la ciutat per a usos públics.

L'Ajuntament considera que amb aquest canvi el projecte seria viable però, segons fonts municipals, el propietari ha fet arribar recentment una instància demanant que el sostre edificable s'elevi fins als 10.000 metres quadrats. "Ho estudiarem", assegura el vicealcalde, Pere Casellas.

Una proposta inicial molt ambiciosa

La proposta inicial que preveia Escudero era molt ambiciosa i contemplava més de 20.000 metres quadrats. El projecte inclouria un centre comercial amb establiments de restauració, un hotel i un aparcament soterrani. Caldrà veure ara sí les negociacions fructifiquen i el nou espai acaba sent una realitat. El projecte suposaria una inversió milionària, que de moment no ha trascendit però que podria rondar els 30 MEUR.