Les obres de la nova estació de Sant Andreu i els treballs de reordenació de les vies de l'R2 nord i l'R11 han assolit el 90% d'execució des de l'inici del tall a les dues línies de Rodalies el passat 17 de setembre, segons ha informat aquest dilluns Adif. Malgrat que els treballs avancen més ràpid del previst, l'ens públic manté la data finalització en l'11 de desembre, quan entrarà en servei el nou traçat de l'R2N i l'R11 i la nova estació de Sant Andreu. La fase final de les obres, que s'executarà entre el 3 i el 10 de desembre, se centrarà a enllaçar el nou traçat de la línia Barcelona-Granollers-Girona amb les vies preexistents, i en la realització de proves de fiabilitat, simulacres d'emergència i la formació de maquinistes.

Segons ha concretat l'ens públic, el cap de setmana passat es va finalitzar la col·locació de la llosa de cobertura del tram soterrat, que cobrirà les línies d'ample convencional Barcelona-Granollers i Barcelona-Mataró entre la sortida de l'estructura de la Sagrera i el túnel del Clot. En total, l'empresa pública ha col·locat 246 bigues de 26 metres de longitud i 20 tones de pes cada una.

En el seu conjunt, les obres de reordenació de l'R2N i l'R11 consten de tres fases. La primera fase va produir-se entre els passats 17 i 18 de setembre. La segona, la més llarga, és la que va començar el passat 19 de setembre, i que s'allargarà fins al 3 de desembre. L'última fase, entre el 3 i 10 de desembre, consistirà a executar l'enllaç del nou traçat de les línies de Rodalies amb les vies preexistents, així com en les proves de seguretat.

En aquests tres mesos de treballs que van donar el tret de sortida el passat mes de setembre, Adif diu que ha dedicat 300.000 hores de treball a les obres, amb més de 600 treballadors involucrats, i amb una inversió total de 18 milions d'euros.

Les obres de la futura estació de la Sagrera es troben en un 65% d'execució

Tot aquest conjunt de treballs també formen part de les obres per acabar d'enllestir la futura estació de la Sagrera, concebuda com una infraestructura intermodal on confluiran les línies de Metro, Rodalies i d'alta velocitat. Segons Adif, el grau d'execució del total d'obres per finalitzar la infraestructura és del 65%. Dels 1.100 milions d'euros pressupostats per aquest projecte, se n'han executat entorn de 700 milions.

En aquest cas, els treballs es troben en la segona fase. En una primera fase, les obres es van centrar a encabir les vies de la línia R1 dins la infraestructura, que es van acabar d'executar a finals del 2021. Ara com ara, les obres se centren a fer la mateixa operació amb les vies de l'R2N i l'R11.

En la tercera fase de les operacions ferroviàries, Adif començarà a avançar les obres per fer encabir les línies d'alta velocitat a la futura estació de la Sagrera.