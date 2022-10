El tall a l'R2N i R11 per les obres a la Sagrera arriba al primer mes entre queixes dels usuaris, que veuen com el temps de trajecte s'incrementa entre mitja hora i una hora i mitja. Al cap de 30 dies, els 28.500 viatgers diaris que han fet servir aquestes línies, molts procedents del Vallès i les comarques gironines, s'han acostumat a anar i tornar de Barcelona baixant a Sant Andreu Comtal i a caminar els cinc minuts que la separen l'estació de metro, que ha notat un 85% més de demanda. Tot i estar-hi acostumats, alguns dels viatgers lamentaven que per la seva vida quotidiana encara és "caòtic" haver de desplaçar-se fins a Sant Andreu Comtal per agafar l'R2N o l'R11. "Això és Trenaventura", assegurava una usuària a l'ACN.

L'Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) considera que "les molèsties han anat disminuint" amb el pas dels dies, però que la informació donada no va ser suficient en un primer moment, ja que "amb uns cartells no n'hi ha prou", segons ha dit el seu portaveu, Daniel Pi, que ha posat com a exemple el tall de l'R1 del cap de setmana del 17 i 18 de setembre on els autobusos que es van habilitar entre Badalona i Sant Adrià no es van fer servir per "manca d'informació".

L'entitat també lamenta que les obres no s'hagin escalat en el temps i que ara hi hagi diferents punts de Rodalies –La Sagrera, Montcada, Sant Feliu, Castellbisbal- amb afectacions. Aquestes obres, a més, coincideixen en un moment en què la xarxa ferroviària està molt tensionada "perquè portem un munt d'anys que no s'han fet les inversions que calia i la xarxa s'aguanta per un fil, una petita incidència causa un terrabastall". "Lògicament", afegeix, "l'usuari se sent desemparat i empipat". Pocs dies abans de l'inici del tall es produïa una de les incidències més greus que ha patit la xarxa, per la qual no va circular ni un sol tren en tres hores i mitja.

Amb tot, l'entitat ha celebrat que les obres per enllestir la nova estació de la Sagrera i de Sant Andreu Comtal s'estan fent per fer més robusta la xarxa. "Per tant, en principi, quan totes les obres estiguin acabades, un bon operador pot podrà actuar amb moltes menys incidències que ara", afirma Pi.

El principal lament dels usuaris ha sigut que el temps de viatge s'ha incrementat notablement i també el cansament acumulat de fer "un transbord rere l'altre". Entre els passatgers habituals de la línia hi ha la Carla Alonso que ve de Granollers per treballar a Barcelona i que triga "una hora i mitja més" del que trigava abans, però descarta anar amb cotxe perquè els embussos que es creen "encara són pitjors".

Pel que fa a la informació, diversos usuaris comentaven que s'havien assabentat "de casualitat" de les obres en un inici. És el cas de la Jèssica que explica que es va trobar amb les incidències sense conèixer-les el primer dia. Un mes després, ha hagut de canviar el trajecte entre Badalona i el Clot, on no havia pràcticament de sortir de l'estació, per venir fins a Sant Andreu Comtal. "Continua sent un caos, he de sortir una hora abans", explica.

Una altra queixa que s'ha sentit entre els usuaris que arribaven a Sant Andreu Comtal era que els informadors no comuniquen amb precisió els horaris de tots els trens sinó que donen intervals com "entre dos i tres quarts" i s'obliga a esperar fora de l'andana a una zona on no hi ha seients. L'Anna, que ve de Santa Coloma de Farners a Barcelona tres cops per setmana, ha explicat a l'ACN una persona amb problemes de mobilitat es va poder asseure a l'escala però no a l'andana. "Això és com Trenaventura", lamenta aquesta usuària que s'aixeca a les sis del matí per ser a Passeig de Gràcia a dos quarts de deu.

En canvi, no tots els usuaris han lamentat els talls, que també han comportat un increment de freqüències pels passatgers del Vallès, ja que l'R11, la línia de Girona, farà parada a totes les estacions entre Granollers i Sant Andreu. "La part negativa és que els trens només arriben fins a Sant Andreu, però la part positiva és que tenim més trens i m'agradaria que es mantingués en el futur", diu el Kevin Simon, un estudiant de Montcada i Reixac que triga "més o menys el mateix" temps que abans a anar a la universitat.

Renfe defensa el dispositiu alternatiu

Per la seva banda, portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha fet una valoració "positiva" del funcionament del dispositiu alternatiu de Renfe per als viatgers afectats per les obres tot i que admet els "inconvenients" que suposa el canvi de la rutina dels usuaris habituals. En aquest sentit, assenyala que l'operadora està donant "la millor alternativa possible donades les circumstàncies". "Els viatgers han confiat en aquesta reprogramació i ens estem movent en números molt similars als que teníem el 2019", afegeix Carmona en declaracions a l'ACN.

Concretament, en el primer mes d'afectacions, s'han registrat 28.500 viatgers de l'R2 nord i R11, xifra que equival a un 90% de les anteriors a la pandèmia i un 10% més que al maig d'aquest any. A més, la companyia ha comptabilitzat 650 viatgers diaris que han fet ús dels busos que uneixen Granollers Centre i Sant Andreu Comtal amb Sagrera Meridiana.

També, s'ha observat un increment de 1.500 passatgers diaris en municipis que també disposen d'altres línies de Rodalies, com Mollet Santa Rosa, les estacions de Montcada o Granollers Canovelles; i un augment de 1.000 viatgers diaris al corredor d'alta velocitat entre la capital catalana i Figueres.

Sobre la manca d'informació que han denunciat alguns viatgers, el portaveu de la companyia assegura que traslladar les alternatives als viatgers afectats i que siguin "el més fàcil possible" són una "part substancial" de tota l'operativa que suposa un tall d'aquestes característiques. "Sempre que hi ha un canvi tan important en la mobilitat de les persones, els primers dies és normal que hi hagi alguns tipus de problemes que es van solucionant", continua Carmona, que afirma que els passatgers han incorporat aquest tall com una "nova normalitat".

Un 85% més de demanda al metro

Durant dos mesos i mig, els usuaris que continuïn cap al centre de la capital catalana han de fer transbord a la línia 1 de metro de Sant Andreu. L'estació de TMB ha notat un increment de 9.800 validacions de viatgers en un dia laborable mitjà des del 19 de setembre. Així, abans del tall ferroviari l'estació de TMB ara rep 21.300 passatgers de mitjana al dia. La demanda gairebé s'ha duplicat, pujant un 85% respecte a abans de les obres.

Fonts de TMB han assegurat a l'ACN que els metros estan "absorbint bé la demanda a Sant Andreu i a la línia en general", ja que l'operadora disposa de "l'oferta més gran de la història el metro de Barcelona".

Futura estació de la Sagrera

Durant aquestes setmanes els treballs es concentraran en enllestir els 4,3 quilòmetres de vies noves que passaran per la nova estació de la Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades, i que permetran encabir la línia de Barcelona-Granollers-Girona a la infraestructura.

Pel que fa a la nova estació de Sant Andreu Comtal, es posarà en marxa a partir de l'11 de desembre. A partir d'aleshores l'estació antiga es destinarà a "altres usos", tant per part de Renfe com de l'Ajuntament de Barcelona.

Tercera fase de les obres

A partir del 3 de desembre, s'iniciarà la tercera fase de les obres i de nou els trens començaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac, on els passatgers tornaran a tenir l'opció de continuar el seu viatge transbordant a peu fins a l'estació de Montcada i Reixac - Manresa, on podran enllaçar amb els trens de les línies R4, R12 o R7, o fer servir el servei de bus complementari, cada 15 minuts entre les 6:00 h i les 22:00 h i amb trajecte fins a la Sagrera-Meridiana.

Aquest dispositiu afectarà 73.000 viatgers, gairebé el 20% dels usuaris de Rodalies.