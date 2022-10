"Els trens sovint passen abans d’hora", "No sembla que hi hagi uns horaris fixos", "No me’n puc refiar": són alguns dels testimonis d’usuaris enquestats pel Setmanari de l’Alt Empordà. Aquest dilluns 17 d’octubre fa tot just un mes que van començar les obres de millora de l’estació Sagrera-Meridiana de Barcelona. Les obres generen afectacions a les línies R11, que transcorre entre les estacions de Barcelona-Sants i Portbou, i la línia R2 Nord, entre les de Maçanet-Massanes i Aeroport. Entre setembre i desembre, tots els trens d’aquestes línies finalitzen o inicien el seu recorregut a l’estació de Sant Andreu Comtal, a Barcelona. A més a més, coincidint amb el pont de la Puríssima, entre el 3 i el 10 de desembre, els trens finalitzaran el recorregut a l’estació de Montcada i Reixac. D’altra banda, els trens a l’aeroport tenen la parada d’origen i final a l’Estació de França

La Mariam Trawally és de Flaçà, i en Berthe Zonvongo de Girona, i tots dos estudien un cicle de Transport i Logística a Figueres a les tardes. Expliquen que els ha passat més d’un cop de voler agafar un tren que en arribar a l’estació ja ha passat.

Hi ha altres afectacions que ja viuen gairebé com a quotidianes: "La setmana passada, entre Bordils i Celrà, el tren va quedar parat perquè havia marxat el corrent elèctric. Vam estar uns 10 minuts sense llum i parats". En Valentí Rentero, que fa sovint el trajecte entre Figueres i Girona per motius familiars, coincideix amb l’experiència: "Els trens no arriben a temps, tenen avaries i no hi ha recanvi ni substitució". Considera que "no pot ser que estiguin apedaçant totes les infraestructures sempre, en comptes de fer les coses un cop i bé".

"Fa quinze anys que realitzo aquest trajecte, i s’han notat molt les obres de Barcelona", relata Horacio Ortiz, fisioterapeuta autònom a Figueres, que explica que sempre calcula agafar un tren des de Caldes de Malavella que li permeti arribar entre mitja hora i una hora abans a la feina per si hi ha algun retard o afectació.

Renfe: 94% de puntualitat

Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya, afirma que "som conscients que les obres han provocat una alteració del servei". Remarca que l’afectació, que es va comunicar des d’un mes abans de l’inici de les obres, "està provocada per una inevitable actuació en l’àmbit de la Sagrera, per situar les vies al seu traçat definitiu per l’interior de la futura estació intermodal de la Sagrera i per posar en servei la nova estació de Rodalies de Sant Andreu".

La reprogramació dels horaris dels trens, que seria, en principi l’única afectació que arribaria a la part nord de les línies, però a la pràctica els usuaris denuncien un empitjorament del dia a dia del servei.

Carmona defensa que "malgrat els inconvenients que genera, la reprogramació de serveis i les alternatives plantejades estan donant solucions de mobilitat als viatgers de les línies afectades. Prova d’això és que actualment 28.500 viatgers utilitzen els serveis de les línies R2 nord i R11, un 90% de la demanda prèvia a la pandèmia, i un 10% a la demanda que es registrava el maig de 2022, quan aquesta se situava al 80% respecte de 2019".

L’incivisme

Cinc dels usuaris enquestats per aquest mitjà que van explicar que fan el trajecte habitualment van coincidir en denunciar una afectació en concret a principis de mes que els va deixar sense tren durant més d’una hora. Des de Renfe les atribueixen a comportaments incívics i alteració de l’ordre públic, però d’altres a incidències tècniques.

Reconeixen que "sovint, quan coincideixen incidències en el temps i en les línies, es produeix un efecte papallona, i més quan hi ha obres i els trens no poden fer, per manca, d’espai, les maniobres necessàries amb la rapidesa que ens agradaria".

Alternatives poc palpables des de la comarca

La manca d’informació quan hi ha una incidència és una altra de les problemàtiques

Les alternatives de transport que defensa Antonio Carmona, portaveu de Renfe, es fan poc palpables per a usuaris que fan trajectes cap a o des de la part nord de la línia R11, que passa per l’Empordà. Per a les afectacions de Barcelona, hi ha previstos autobusos com a servei alternatiu. No obstant això, en la majoria de trajectes de la línia R11 no existeixen alternatives viables. Sí que n’hi ha, en canvi, per al trajecte Girona-Figueres, que comparteixen alguns dels enquestats. Carmona defensa l’Avant com una "excel·lent alternativa de mobilitat, tant pel que fa als temps de trajecte com pel que fa al preu".

En Mariano ve d’Argentina, fa pocs mesos que viu aquí, i estudia a Figueres un Cicle Formatiu de Grau Superior. "Vaig de Girona a Figueres, però l’Avant no és una alternativa viable, perquè els diners no m’arriben per a tot: visc sol, he de pagar el lloguer i no em puc permetre gastar tant en transport". Per a molts altres dels trajectes no hi ha un recorregut paral·lel en transport públic que pugui ser una alternativa. L’Anna Sibeques estudia a l’institut de Llançà i va sovint a Figueres per fer classes de repàs. Explica que el dia de la incidència que hi va haver més d’una hora de retard a principis de mes, l’única alternativa que va tenir va ser demanar als seus pares que l’anessin a recollir en cotxe.

La manca d’informació quan hi ha una incidència és una altra de les problemàtiques que els usuaris coincideixen en assenyalar. Sergi Salazar explica que ell no té mòbil, i "per tant, no puc mirar la informació a internet, i el personal només dona llargues". Una treballadora de l’estació de Figueres, que ha preferit no donar el seu nom, explica a aquest mitjà que sovint ells tampoc tenen la informació completa del que ha passat ni de les afectacions.