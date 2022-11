Com cada novembre des de 2016, Figueres ha acollit la Cursa de la Dona. L'acte, organitzat pel Grup Iris, ha retornat aquest any al seu format clàssic. Després de dos anys en els quals la Cursa s'havia fet de manera virtual (fent difusió a les xarxes de la característica samarreta rosa), enguany s'ha tornat a la cursa convencional, la de les primeres quatre edicions.

Les xifres d'assistència s'han apropat a les prepandèmiques. La prova ha comptat amb 4393 inscripcions, a les quals s'hi ha de sumar els prop de 400 voluntaris. Així, s'ha assolit una xifra molt semblant a la de la segona edició, l'any 2017, que va reunir 4700 participants. El rècord actual el marca la Cursa de la Dona de 2019, que va aplegar fins a 5400 participants. La recaptació derivada de les inscripcions i les donacions es destinarà a la lluita contra el càncer de mama, per dues vies diferents: teràpies i tallers per les afectades i donacions a investigadors i hospitals. Tal i com ha afirmat Lídia Albert, presidenta de Grup Iris, "veure com 4393 persones ho han deixat tot per compartir amb nosaltres un dia com el d'avui ens omple d'emoció". Albert ha reconegut que han tingut sort amb la climatologia, com sol ser habitual: "L'univers ens ha respectat i hem tingut molt bon temps".

La sortida s'ha fet a les deu del matí. El trajecte ha comprès cinc quilòmetres per carrers cèntrics de Figueres. L'inici ha tingut lloc al carrer Nou, a l'alçada de la Font Lluminosa. El final del recorregut s'ha ubicat molt a prop del punt de sortida, a l'altre costat de la plaça Catalunya. Les participants, així doncs, han corregut fins al final del carrer Nou, han tornat pel carrer Sant Pau i han vorejat la Rambla abans d'enfilar la pujada del Castell. Un cop allà, han arribat de nou a la plaça Catalunya tot passant per la plaça de l'Ajuntament.

La prova ha gaudit d'activitats alienes a la pròpia cursa. Han actuat el grup de percussió altempordanès TramuntaKada i la Colla Castellera de Figueres i s'ha fet la tradicional classe de zumba a l'escenari de la plaça Catalunya, un cop finalitzat el trajecte. Entre els voluntaris a la prova hi ha hagut estudiants de fisioteràpia d'EUSES, que han vetllat pel físic de les corredores.

En la categoria absoluta la primera posició l'ha aconseguit M.Carmen Rodríguez Gómez, per davant d'Elsa Rubio i Núria Arena. Pel que fa a la categoria de menors de dotze anys la vencedora ha sigut Naia Alsina. De totes maneres, Lídia Albert ha recordat que no es tracta d'una cursa amb fi competitiu. "Les més guanyadores son les que treballen per recuperar-se dels tractaments que estan vivint per enfrontar-se a un càncer de mama", ha declarat.

Grup Iris ha valorat molt positivament l'edició d'aquest any i ja pensa en la Cursa de la Dona de l'any que ve, dins el marc de la seva incansable tasca a l'hora de "donar veu i ajudar a les persones que més ho necessiten".