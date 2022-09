La tremenda tempesta de calamarsa caiguda el dimarts sobre l'Empordà i que ha causat la mort d'una nena de 20 mesos suposa un rècord històric en els últims 20 anys a Catalunya. L'observatori meteorològic de la Bisbal d'Empordà va registrar durant aquesta tempesta pedres d'un diàmetre de fins a 10 centímetres. No es recollia una grandària igual des de 2000, quan el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va començar a recollir dades oficials de temps violent. De fet, segons ha detallat el mateix Meteocat, el rècord el compartien fins ara Torelló (Osona) i Mollerussa (Pla d'Urgell), on al setembre de 2014, en el primer cas, i al juliol de 2012, en el segon, s'havien en recollit pedres de calamarsa de 7 centímetres.

Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha qualificat d'"excepcional" el fenomen registrat a l'Empordà i encara que ha subratllat que no hi ha estudis concloents que relacionin aquesta calamarsada "puntual, localitzada i de 15 minuts" amb el canvi climàtic, sí ha apuntat que els informes de canvi climàtic sí que alerten que els fenòmens extrems i violents, com de fet ha estat aquest, seran cada vegada més habituals.

Les tempestes i calamarsades de final d'estiu són habituals a Catalunya. "L'excepcional no és la calamarsada, sinó la grandària de les pedres", diu aquest expert. En aquest cas han confluït diversos factors que expliquen la virulència del fenomen. "Venim d'un estiu extremadament càlid, amb persistents temperatures altes. La temperatura de l'aigua de la mar també està per sobre de la mitjana. Això, unit a la pertorbació, amb humitat i vents ascendents han provocat una tempesta no habitual", explica Segalà.

Tempesta a quilòmetres d'altura

"S'han trencat tots els rècords. Mai abans des que existeix el registre oficial del Meteocat, en 2000, s'havien registrat pedres de tal grandària", confirma. Aquest expert recorda un precedent amb pedres de 7 centímetres i també explica que a Lleida, on les calamarsades són més habituals que en altres punts de Catalunya, la grandària de les pedres sol estar entre els 2 i els 6 centímetres. "I aquesta grandària ja és molt gran", subratlla.

La tempesta, que procedia del sud de França, també va ser excepcional en un altre sentit: "tenia una altura de 17 quilòmetres. És una brutalitat. Són xifres d'una tempesta molt potent que amb els vents ascendents expliquen la grandària de les pedres", afegeix el responsable de prediccions del Meteocat.

Efecte del canvi climàtic?

El succeït és fruit del canvi climàtic? Els experts no tenen dades concloents. "Aquest ha estat un fenomen puntual, va durar 15 minuts i va afectar dos o tres municipis. Una cosa tan puntual no es pot atribuir al canvi climàtic", explica Segalà. Recorda que els efectes del canvi climàtic són de períodes llargs, com són les onades de calor o les sequeres. Sí que admet que els informes de canvi climàtic auguren que els fenòmens violents i extrems, com a pluges intenses, inundacions o vents huracanats, seran cada vegada més habituals. "Però d'una cosa tan puntual com aquesta no podem concloure que és pel canvi climàtic", insisteix. Seria "massa atrevit i sense fonament científic". "Fan falta estudis més profunds", conclou.