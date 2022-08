El Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà és el resultat del renaixement del Consell Consultiu de la Gent Gran, que durant anys ha estat extint. Ara, se celebra un any d’aquest canvi, que té per objectiu recuperar un espai de participació de les persones grans que respongués a les seves necessitats. Aquesta entitat està formada per representants de diferents casals i associacions de gent gran de la comarca, tot i que recentment s’han reformat els estatuts perquè hi puguin participar persones a títol individual.

El Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà inicia una nova etapa amb la renovació dels seus estatuts De fet, aquest 15 de juliol es va celebrar a Figueres l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran, amb motiu d’aquest primer aniversari. Aquí s’hi va presentar el balanç anual d’activitats, com per exemple accions de sensibilització sobre la prevenció del maltractament a les persones grans i la denúncia de l’edatisme. També s’han dut a terme xerrades de presentació del Consell de la Gent Gran en diferents municipis de la comarca. Aquestes estaven adreçades sobretot als casals, a persones grans interessades en participar en aquest òrgan, i als Ajuntaments del Far d’Empordà, l’Escala, Sant Climent Sescebes, la Jonquera i Sant Pere Pescador. Ara per ara, les principals qüestions en què treballa el Consell de la Gent Gran són en les conseqüències derivades de la Covid-19 i en l’augment de l’escletxa digital de les persones grans, sobretot a l’hora de fer tràmits, sigui en entitats bancàries o en administracions públiques. Aquest fet ha fet augmentar el sentiment de soledat en les persones grans i el seu aïllament. Des del Consell de la Gent Gran s’han dut a terme accions per reivindicar aquestes necessitats i que insten a aquestes entitats a garantir el bon tracte i l’accés de les persones grans cap als tràmits digitals. L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran també va acordar reorganitzar les comissions de treball, que a partir d’ara seran les següents: Mobilitat i accessibilitat

Salut i drets de final de vida

Relacions amb l’administració

Casals i activitats culturals i de lleure En les comissions de treball, que són espais de treball dels associats, puntualment també poden participar persones expertes en l’àmbit específic de què es parli.