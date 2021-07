Figueres ha acollit aquest dimecres 21 de juliol l’Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà. En aquesta assemblea, presidida per Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, hi van assistir representants de diferents casals i associacions de gent gran de la comarca, així com membres del grup motor que han promogut la reactivació de l’òrgan de participació de les persones grans de la comarca. L’Assemblea va formalitzar el canvi de nom d’aquest espai, que a partir d’ara passa a denominarse Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà, i va aprovar la proposta de nous estatuts amb els vots favorables de totes les persones participants.

L’objectiu en aquesta nova etapa és recuperar un espai de participació de les persones grans que respongui a les necessitats i a la diversitat de persones que estan envellint en el nostre entorn. L’envelliment de la població és un procés comú a tot el món occidental, que s’ha d’enfrontar amb polítiques adequades i amb una visió dinàmica dels escenaris que aquest procés comporta.

En aquest sentit, la participació de les persones grans en el disseny d’aquestes polítiques és un element clau no només per reconèixer la seva veu, sinó per detectar de la manera més acurada possible les seves necessitats i potenciar la seva implicació en l’activitat comunitària.

Per aquest motiu, la principal novetat que incorporen els nous estatuts aprovats en l’Assemblea General és el reconeixement de la participació a títol individual de les persones majors de 60 anys de la comarca. A partir d’ara, a part dels casals i associacions de gent gran i altres entitats que tinguin seccions específiques de gent gran o que treballin en aquest àmbit, les persones a títol individual que ho sol·licitin podran participar en l’Assemblea i les comissions de treball impulsades en el marc del Consell de la Gent Gran.

Aquests aspectes han estat valorats durant l’assemblea, on també s’ha destacat el treball desenvolupat els darrers mesos per les quatre comissions de treball on estan participant les persones grans implicades en la renovació del Consell de la Gent Gran. Aquestes comissions de treball, que segueixen actives, centren la seva activitat en la soledat i l’aïllament de les persones grans, els drets deures i l’habitatge i els Casals de la Gent Gran.

Un cop el ple del Consell Comarcal aprovi definitivament la proposta de nous estatuts es posarà en marxa la renovació formal d’aquest òrgan de participació.