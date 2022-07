Ja immersos en un episodi de calor que afectarà pràcticament tot Espanya, que hi inclourà aquesta vegada les Canàries, la pregunta és com aquest ascens dels termòmetres influirà en la situació meteorològica de Catalunya i si la prolongació d’aquesta situació pot arribar a convertir-la en la segona onada de calor de l’any.

Doncs bé, segons els models meteorològics actuals, a Catalunya hem entrat en un episodi d’alça molt sensible de les temperatures, tot i que, a diferència del sector central i oest de la península Ibèrica, les màximes previstes indiquen que serà una onada de calor intensa, però no tan contundent com la de la primera meitat de juny.

Tot i així, aquest segon gran episodi canicular ja ha deixat el primer termòmetre que trenca els 40ºC. Va passar dimecres pels volts de les 17.00 a la localitat de Seròs, a la província de Lleida, amb 40,4ºC.

Sol i avisos per risc de calor

La situació anticiclònica està comportant jornades de cel totalment serè a la majoria del territori català i durant molts dies, com a mínim fins a finals de la setmana que ve. Amb aquest escenari, els termòmetres tenen via lliure per anar escalant.

L’efecte d’aquesta dorsal anticiclònica estable d’aire càlid que s’ha situat damunt la península comportarà que les temperatures no parin de pujar, amb la previsió que per al cap de setmana vinent quedi més o menys establert el rang de màximes i mínimes que ens tocarà patir.

El motiu: «Una massa d’aire càlid d’origen africà impulsada cap a la península per un baixes pressions a l’Atlàntic», tal com ha explicat l’Aemet.

Tornaran a ser les localitats de ponent, a la província de Lleida i la vall de l’Ebre a Tarragona, on s’assoliran els pics més alts de temperatura a Catalunya. Termòmetres per sobre dels 35ºC seran la tònica, amb la possibilitat que arribin als 40ºC o els superin a partir d’aquest mateix dimecres.

És per aquesta raó que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMT) ha activat per als pròxims dies diversos avisos per perill d’onada de calor.

Per a aquest dijous, el SMT torna a situar en risc molt alt –i al seu nivell màxim: 6 de 6– totes les comarques de la província de Lleida a excepció de Vall d’Aran –en risc alt–, a més de diverses comarques del nord del territori com el Berguedà, Osona i el Ripollès.

En risc alt –nivell 4 de 6–, a més de la Vall d’Aran, hi haurà diverses comarques de la Catalunya Central –l’Anoia, el Bages, el Moianès–, la resta de la província de Girona que no està en risc molt alt i tot el sud-est i interior de la província de Tarragona.

Serà ja de cara a divendres quan aquesta onada de calor es deixarà sentir en la seva forma més cruenta a tot el territori català.

Tot el territori tindrà un avís de l’SMT per risc molt alt i a nivell màxim –6 de 6–. El sector litoral, a partir de primera hora del matí, i la resta de Catalunya, a partir del migdia.

Dissabte la situació serà molt semblant a la de divendres, amb tot Catalunya sota avís de risc molt alt per onada de calor. Només algunes comarques del litoral central –Barcelonès, Garraf, Maresme i Tarragonès– baixaran un esglaó per situar-se en alerta per risc alt.

Amb aquest panorama, caldrà redoblar la precaució a l’hora d’anar a la muntanya, ja que el risc d’incendis forestals anirà en augment els pròxims dies.

Nits tropicals i tòrrides al litoral

Però no només l’interior de Catalunya es veurà afectat per aquest nou augment de les temperatures. Termòmetres superant els 30ºC i fregant els 35ºC seran habituals en bastants punts del litoral i, fins i tot, a tota la franja del Pirineu i el Prepirineu.

A la costa serà encara més palpable aquest episodi canicular quan el sol es pongui, amb nits que seran entre tropicals –de 20ºC a 25ºC– i tòrrides –amb la mínima per sobre dels 25ºC–.

Fins quan durarà aquest episodi de calor?

Tal com assenyalen els últims models, les temperatures es mantindran en la seva franja més alta durant tota la setmana i podrien allargar-se durant la vinent. La durada de l’onada de calor podria ser entre els 10 a 12 dies.

Així, ja hem entrat de ple en la segona onada de calor a Catalunya després de la de principis de juny. I possiblement no serà l’última.

Piscina gratuïta a Llagostera i Riudellots i més espais climatitzats a Palafrugell

Els municipis gironins combaten l'onada de calor fent gratuïta la piscina municipal durant les hores de més insolació, habilitant o estenent els refugis climàtics perquè la gent tingui llocs climatitzats o, fins i tot, reubicant espectacles per fer-los sota l'ombra. A la demarcació, a més de Riudellots de la Selva, Llagostera (Gironès) és un altre consistori que ha acordat fet gratuïta la piscina (en aquest cas, entre la una i les tres de la tarda). A Palafrugell (Baix Empordà), el consistori ha afegit dos espais municipals més al de la biblioteca, que fins ara era l'únic refugi climàtic del municipi. I a la mateixa comarca, a la Bisbal, s'han mogut alguns espectacles de la Fira del Circ al Carrer per fer-los sota ombra.