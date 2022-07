El veïnat de l'entorn del carrer Col·legi de Figueres denuncia que des d'aquest dimecres a la tarda no tenen servei de telefonia ni internet. El motiu és que s'ha trencat un cable de telefonia i fibra òptica amb les obres de millora que s'estan duent a terme en aquest cèntric carrer on, a més d'habitatges particulars, hi ha diferents negocis que porten moltes hores sense poder treballar amb normalitat.

Segons informa l'Ajuntament de Figueres, de seguida que es produís l'incident, el contractista de l'obra va gestionar la urgència avisant a la companyia Telefònica. Durant la mateixa tarda es va fer una reparació provisional del cable de coure per restablir el servei de telefonia. Pel que fa al de fibra òptica, s'hi ha estat treballant aquest matí de dijous. Fonts del consistori asseguren que el servei "quedarà restablert en breu" i que "s'hi està treballant" perquè així sigui.