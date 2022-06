Aquesta setmana s'ha fet la primera reunió del jurat del concurs de redacció de projectes per a la construcció de la nova seu de l’Arxiu Municipal de Roses, que s’ha d’ubicar a la Casa Rahola-Berga, situada en el número 3 de la plaça Catalunya. En aquesta primera fase, han concorregut onze prestigiosos despatxos d’arquitectura, dels quals cinc passaran a la següent fase de redacció projectes.

En l’inici d’aquesta convocatòria, onze despatxos d’arquitectura han presentat projectes propis de similars característiques realitzats anteriorment, és a dir, equipaments duts a terme en edificis amb un alt valor arquitectònic, com és el cas de la Casa Rahola-Berga, buscant la compatibilització entre la conservació dels espais i les noves funcionalitats requerides.

D’aquestes onze candidatures, el jurat professional del concurs n’escollirà cinc, que seran els encarregats d’elaborar propostes de projecte per a l’Arxiu. El projecte guanyador serà el què finalment s’executi. Els requisits marcats per l’Ajuntament són que la intervenció sigui respectuosa amb la història de l’edifici i permeti la seva comprensió en el context urbà i històric de Roses, utilitzant alhora un llenguatge constructiu i compositiu actual. Es valoraran per, la qualitat arquitectònica, la relació amb el teixit urbà i els edificis de l’entorn i la simplicitat de les solucions constructives proposades.

El jurat està format per l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué que actua com a president; l’arxiver municipal Josep Maria Barris Ruset, actuant com a secretari, i cinc vocals: Montserrat Nogués i Teixidor i Lluís Jordà Sala (ambdós nomenats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya), Lluís Bayona Prats (arquitecte i cap del Servei de Monuments de la Diputació de Girona), Elena Belart Calvet (cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya) i Daniel Abad Riera, arquitecte municipal de Roses.

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

La Casa Rahola Berga és una construcció catalogada com a BCIL pel Pla Especial del Catàleg de Patrimoni de Roses, considerada element patrimonial important per a la identitat històrica i social de la població.

Va ser construïda per Josep Rahola Berga (destacat membre de la burgesia comercial local i alcalde de Roses entre 1907 i 1912), i dissenyada i construïda pels mestres d'obres Àngel Marés i el seu fill Joan Marés, seguint la moda de l’època. De fet, és una de les poques cases que es conserven de l’eixample rosinc construït a primera línia de mar a finals del segle XIX.