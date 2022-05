Amb motiu del dia mundial de la fibromiàlgia, el 12 de maig, l’ABS l’Escala va organitzar una jornada adreçada a persones afectades i familiars, amb diversos tallers i xerrades realitzades per professionals de l’ABS l’Escala.

L’objectiu de la jornada era millorar el benestar emocional d’aquestes persones, amb un taller que van conduir els dos referents de benestar emocional, Sylvia Miàs i Jose González. Les infermeres Esperança Llover i Núria Vergés van dirigir la trobada informativa sobre la Síndrome de Sensibilitat Central i la Fibromiàlgia, on van anunciar que aquest octubre recuperaran les sessions grupals adreçades a persones amb fibromiàlgia, que a causa de la pandèmia van cancel·lar.

Són onze sessions d’entre 10 i 12 persones que compten amb diversos professionals. La novetat serà la presència d’una psicòloga des de l’inici de les sessions, ja que abans no s’incorporava fins a la sisena. Es considera molt important per treballar la gestió del dolor i les càrregues emocionals que suposa una malaltia com aquesta.

Llover va destacar la importància d’un tractament multidisciplinari: «La nutrició o les teràpies alternatives també són importants. L’objectiu és millorar la qualitat de vida i el benestar dels afectats».