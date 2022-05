El Consorci d’Administració Oberta (AOC) i la Generalitat de Catalunya han distingit a l'Ajuntament de Pont de Molins amb el primer premi de la província de Girona i el segon de Catalunya, de la seva categoria (de 501 a 1.000 habitants), en els reconeixements Administració Oberta.

Pont de Molins ja va obtenir un d'aquests reconeixements l'any 2015. En aquella ocasió va quedar en quarta posició i enguany ha aconseguit escalar dues posicions, com una administració més propera al ciutadà, més àgil, eficient i innovadora. Per al consistori, "mèrit de tot el personal que ha treballat per a aquest fi i al que felicito públicament".

Un altre municipi altempordanès que repeteix en aquest rànquing és el de Roses. Aquest ocupa la tercera posició en la categoria de municipis de 5.001 a 20.000 habitants.

Palau-savardera també ocupa una tercera posició entre els guardonats, en la seva categoria de 1.001 a 5.000 habitants.