Vilafant aposta per mantenir el concurs de còmics un any més. Després de les dues edicions anteriors, el municipi vol premiar fins a tres persones, en tres categories diferents, pels seus dibuixos. Per aquest motiu, ha tornat a posar en marxa el concurs de còmics. Les bases de participació són les següents:

Tres categories: Primera infants: fins a 12 anys

Segona joves: persones d'entre 12 i 18 anys

Tercera adults: persones de més de 18 anys Els dibuixos presentats poden ser en color o en blanc i negre, de temàtica lliure i han de tenir un mínim de quatre pàgines. El termini és el 13 de maig de 2022. El premi per a la primera categoria és de 100 € per gastar en còmic i llibres a la llibreria Bookman de Figueres, el de la segona 100 € i subscripció de cursos a Domestika per valor entre 45 i 60 €, i el de la tercera un total de 300 €. Les bases completes es poden trobar al web de l'Ajuntament de Vilafant que anima als seus veïns i veïnes a la participació.