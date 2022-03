El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha denunciat la “inacció i l'oblit” del govern local en els barris de la ciutat, "especialment a la Marca de l’Ham, la zona oest i l'Oliver Gran", indica el partit en un comunicat. Amelló considera que “ha empitjorat la degradació que ja va permetre l'anterior govern augmentant així els problemes d'inseguretat, incivisme, falta de teixit comercial i brutícia”. I assegura que aquesta situació "també s'està estenent cap a altres zones de la ciutat com Horta Capallera o la Rambla i ja s'està notant la pèrdua de qualitat de vida".

Per al portaveu dels taronges figuerencs la situació s'ha produït perquè “ERC, amb el consentiment del PSC, ha oblidat els barris en els quals no tenien vots, encara que ara l'alcaldessa, com les eleccions són a prop, vol anar a veure als veïns per a fer-los promeses que ha estat incapaç de complir en aquests tres anys”. Amelló creu que “tots sabem que l'alcaldessa no farà res perquè l'oblit d'aquests barris durant el seu mandat ha estat absolut”, i en aquest sentit ha criticat la falta d'inversió "que s'ha traduït també en una major inseguretat, barris més bruts i l'empipament generalitzat dels veïns".

Ciutadans demana al govern municipal “més transparència” i que exposi públicament els plans que té per a revertir la situació de degradació dels barris, recuperar el teixit comercial que s'ha perdut i detallar les inversions que té previst fer. “Nosaltres volem un pla especial per a aquests barris i l'única cosa que veiem és que l'alcaldessa treballa amb opacitat perquè ni té programa per a aquests barris ni per a la ciutat”, declara Amelló.