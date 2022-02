El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha exigit a l'equip de govern municipal que augmenti el patrullatge a peu de la Guàrdia Urbana en tots i cadascun dels barris de la ciutat perquè el govern “ha d'entendre que el model de policia de proximitat és l'idoni i el que ajudarà a disminuir la taxa delictiva de la ciutat, que ha pujat un 27,4% l'últim any situant-se així en nivells pre pandèmia”.

Per a Amelló, “l’aposta decidida” per la policia de proximitat amb l'augment dels patrullatges a peu és el que permetrà “teixir relacions amb els veïns, entitats i associacions que els podran traslladar els problemes de primera mà i informar de la situació i les preocupacions principals de cada barri”. En aquest sentit, Amelló ha apuntat que són els veïns de cada barri “els primers en identificar els principals problemes de seguretat”. Així justifica l'aposta per la policia de proximitat “ja que si els agents coneixen bé els seus veïns la comunicació és més fluida i directa i els problemes es poden abordar i solucionar abans que s'agreugin”.

El regidor ha insistit a reclamar un “redoblament d'esforços” per a prioritzar el patrullatge a peu. “A Figueres és indispensable perquè estem veient com han augmentat els delictes que impliquen baralles, els robatoris en vehicles i els robatoris en cases i botigues i estem segurs que un augment del patrullatge a peu també tindrà un efecte dissuasiu”, ha remarcat.