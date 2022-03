Fa dies que s’està gestionant l’arribada de refugiats de la guerra d’Ucraïna a diferents municipis de la comarca. Roses va ser dels primers municipis a engegar un pla d'actuació després de rebre la primera família refugiada d'Ucraïna, el passat 1 de març. Des d'aleshores, l'Acció Social de l’Ajuntament de Roses ha atès 23 famílies, la majoria de les quals disposen d'allotjament al municipi, ja sigui a través de familiars o d’amics. Hi ha hagut tres unitats familiars que han arribat a Roses sense cap xarxa social. En aquests casos, s’ha posat a la seva disposició allotjament i alimentació durant uns dies (aproximadament 4 o 5), fins que Creu Roja ha tramitat el seu trasllat al centre de la província habilitat per a les famílies que s'acullen al programa de Refugiats.

El mateix dia d’arribada, els desplaçats ja poden personar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, on són empadronats (requisit previ a obtenir la targeta sanitària). Actualment, hi ha 59 persones empadronades. També poden anar a l’Àrea d’Ensenyament, on poden inscriure els fills i filles en edat d’escolarització perquè aquests puguin iniciar les classes de forma immediata. Aquest és un dels punts on es para una especial atenció, per tal de possibilitar que nens i nenes disposin ràpidament d’un entorn escolar i social que els acompanyi en aquests difícils moments. En total s’han escolaritzat 22 alumnes (19 a primària i 3 a secundària), que han estat distribuïts en els diferents centres educatius de la població, atenent en tot moment el manteniment de nuclis de familiars o amics en un mateix centre per fer-los més fàcil l’adaptació.

Una altra activitat que es posa a l’abast per contribuir a la integració, aprenentatge de l’idioma i entreteniment dels infants, també fora de l’horari escolar, és el projecte FutbolNet que l’Ajuntament ofereix juntament amb Diputació de Girona i Fundació Barça, al qual s’han inscrit ja 10 nens i nenes. En aquest cas, Acció Social és l’encarregada de derivar els participants en funció de les necessitats detectades.

Per a les persones adultes, es facilita informació sobre els cursos de català que s’imparteixen al municipi. En aquest sentit, paral·lelament als cursos de l’Oficina de Català, l’escola d’adults ha creat un grup d’acollida lingüística que oferirà 30 hores mensuals per a l’aprenentatge de les nocions bàsiques per al desenvolupament de les tasques i relacions del dia a dia.

Roses augmenta la dotació per a Urgències Socials

L'Ajuntament de Roses ha incrementat en 80.000 € de la partida destinada a Prestacions d’Urgència Social que aprovarà properament el ple municipal, la qual passarà quasi a doblar la seva dotació inicial (100.000 €). Amb aquesta injecció econòmica, es vol garantir tant l’acollida de les persones desplaçades que arriben al municipi, sufragant despeses que se’n puguin derivar com allotjament i manutenció, com les necessitats d’altres famílies residents a Roses en situació de vulnerabilitat que puguin veure’s afectades per l’important augment dels preus i, concretament, del cost dels subministraments.

Armilles antibales per a personal sanitari

La Diputació de Girona coordina un programa de recollida i enviament de material destinat a la protecció del personal sanitari que treballa sobre el terreny. Roses hi ha participat, enviant 13 armilles antibales proporcionades per la Policia Local de Roses.

Col·laboració amb Bon Preu

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries impulsa el dispositiu d'acollida coordinat des del Consell Comarcal juntament amb la Creu Roja. El municipi acull a les persones que acaben d’arribar i es troben en espera que la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Creu Roja, les ressituï en altres albergs o hotels d’acollida. A banda, també se’ls subministren aliments perquè tinguin les necessitats bàsiques cobertes a través del Banc d’Aliments Municipal i també mitjançant una col·laboració amb Bon Preu Esclat.

Amb l’objectiu d’informar i ajudar a les persones migrades en el procés de regularització, el passat divendres a la tarda, a la Sala Municipal de Castelló, va tenir lloc una reunió entre les persones provinents d’Ucraïna, la Creu Roja i l’Ajuntament.