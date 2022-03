L'Ajuntament de Roses, Creu Roja, Càritas i Rotary Club han mantingut aquest matí de dimecres una reunió per a la coordinació de les accions d’ajut i resposta a la crisi humanitària d’Ucraïna. S’han establert les vies per dirigir les aportacions de la ciutadania de la manera més eficaç possible, així com el protocol d’actuació per a l’acolliment dels refugiats que arribin al municipi.

Donatius per ajuda en origen eficaç

L’alcalde, Joan Plana, ha explicat a l’inici de la reunió que ja han estat moltes les persones del municipi que s’han adreçat a l’Ajuntament per conèixer com poden fer arribar ajuda humanitària a Ucraïna.

Sobre quina via és la més adequada per fer arribar aquesta ajuda en origen (punts fronterers, països que estan rebent refugiats...), s’han tingut en compte experiències en conflictes previs i les recomanacions de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Malauradament, les campanyes de recollida de materials (aliments, roba o medicaments), poden no respondre a les necessitats reals de la gent i són volums difícils de gestionar i transportar, produint que productes arribin en mal estat per al seu consum i originant importants despeses per al seu transport, tant econòmiques com mediambientals.

Davant aquests antecedents, els responsables de les entitats i del consistori reunits, han coincidit en el fet que una mesura eficaç és dirigir les aportacions solidàries dels ciutadans i ciutadanes cap a les campanyes de donació econòmica organitzades per Creu Roja, Càritas i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. D’aquesta manera, les entitats que treballen sobre el terreny poden distribuir aquests fons a sufragar les necessitats de qualsevol tipus detectades en origen en cada moment, garantint la seva compra, distribució i entrega en bones condicions i en temps.

Protocol per a l’acollida de refugiats

Una important part de la reunió ha estat dedicada a establir les accions i protocol que se seguirà per a l’acollida de refugiats que arribin a Roses, per tal de garantir la seva assistència en tots els àmbits: allotjament, distribució d’aliments i roba que puguin precisar, escolarització d’infants, assessorament legal i empadronament, atenció sanitària... i tot l’acompanyament que puguin precisar.

Aquesta atenció i acollida es durà a terme inicialment amb recursos propis del consistori i de les entitats, a través, per exemple, del Centre de Distribució d’Aliments i servei de rober, o de les diferents gestions amb albergs habilitats per la Generalitat, escoles, beques menjador, CAP, hotels, servei d’atenció psicològica, etc. L’alcalde ha agraït també la disposició manifestada durant aquests dies per part de les persones d’origen ucraïnès que viuen a Roses, que realitzaran les tasques de traducció i d’acompanyament que siguin precises.

Respecte als oferiments d’acollida per part de la ciutadania, s’informa que la Generalitat ha posat en funcionament per a aquelles persones que disposin de recursos residencials lliures (és a dir, pisos o cases buits aptes per entrar a viure), el correu electrònic comiteacollida.igualtat@gencat.cat, on poden facilitar les seves dades per inscriure’s.

A més, l’Ajuntament editarà un formulari traduït a l’ucraïnès que es facilitarà als refugiats per tal de facilitar la primera atenció i detectar les seves necessitats en el moment de la seva arribada.

Creu Roja, Càritas, Rotary Club i Ajuntament es mantindran permanentment coordinats per tal d’establir les actuacions de resposta a les diferents situacions que es puguin anar produint. En cas que les necessitats d’aliments, roba, allotjament, o qualsevol altre material o servei augmentin al llarg de les properes setmanes o mesos i sobrepassin els recursos i possibilitats d’entitats i Ajuntament, s’informarà en tot moment a la ciutadania de quines seran les vies de col·laboració i ajut ciutadà que es puguin establir.

Des de l’Ajuntament es fa arribar el més sincer agraïment a la disposició i solidaritat manifestades per rosincs i rosinques al llarg dels darrers dies.