«Estigueu tots tranquils, en Joan ho farà molt bé, més que jo». L’afirmació correspon a Ferran Roquer després de cedir la vara de l’alcaldia al seu tinent d’alcalde, Joan Hurtós (Borrassà, 1960), instal·lador de professió i regidor amb llarga experiència a la vida municipal.

Després d’acumular dinou anys com a regidor a l’Ajuntament Joan Hurtós i Gironell ha hagut d’assumir-ne l’alcaldia com a conseqüència del nomenament del seu antecessor, Ferran Roquer, com a membre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. S’estrena en el càrrec per continuar el projecte de Govern.

Com li proven aquests primers dies com a alcalde de Borrassà?

Em sento il·lusionat i bé, tranquil i amb ganes de treballar com ha estat el meu tarannà aquests dinou anys com a regidor.

Va pair bé la notícia que li donava el seu antecessor, Ferran Roquer, sobre la seva obligació de deixar el càrrec i que li proposava a vostè substituir-lo?

El fet que en Fernando hagués de renunciar arran del seu nomenament, va ser una notícia totalment inesperada, que ens va trasbalsar a tots, i vam intuir que en ser el segon de la llista podria haver-lo de substituir.

En el seu discurs d’investidura va proposar continuar el projecte de poble que tenen planejat per millorar la qualitat de vida i el benestar de la gent. Ho estan aconseguint?

Tenim aquest objectiu. Les actuacions que fem suposen una millora de la qualitat de vida dels veïns. Un exemple és l’eliminació dels nitrats de l’aigua potable. Un problema que feia molts anys que hi treballàvem. També les actuacions que hem fet a l’escola; les millores als espais de jocs infantils; el canvi d’enllumenat per tecnologia més eficient; les reformes dels carrers i del bar de l’Ateneu; els nous espais: plaça de la Geometria; Sala Tramuntana; Espai Cal Governador... I tot això, al costat de l’organització d’activitats, festives, lúdiques, socials, culturals, esportives...

Vostès governen sense oposició en aquest mandat, ja que no es va presentar cap altra llista, aquesta situació facilita les coses? No hi ha risc d’acomodament?

Som un equip molt cohesionat que treballem en benefici del bé comú. Entenem que en el nostre cas, aquest risc no hi és pel fet que treballem de manera transversal i mantenim la il·lusió de fer d’aquest poble un indret on cada dia s’hi visqui més bé. De fet, la compra de Cal Governador és una mostra que sempre tenim la vista posada en la millora de la qualitat de vida, els serveis i el benestar de la gent. Les complicacions administratives d’aquesta compra ens podien haver fet tirar la tovallola i abandonar el projecte, però vam fer mans i mànigues per aconseguir aquesta finca per la gent de Borrassà.

Quines són les inversions que han executat fins ara i quines queden per fer?

En aquest mandat, hem fet la connexió de la xarxa local d’aigua potable amb la de Figueres; hem reformat els carrers de Baix i de Mar; hem fet la segona fase del projecte d’enllumenat del camp de futbol; hem millorat part de l’enllumenat públic; hem dotat al poble de wifi gratuït en diferents equipaments municipals i espais públics, entre altres actuacions. Per fer queden les obres a Cal Governador, alguna cosa pel jovent, la reforma del cementiri...

L’adquisició de Cal Governador donarà a peu a nous equipaments d’ús públic. En quina situació es troba aquest projecte singular?

En aquesta casa hi ubicarem la piscina municipal, un centre d’atenció per a les persones grans, espais per a lleure i esbarjo, sala d’exposicions..., a més, d’organitzar-hi tota mena d’actes per fer que aquest espai centralitzi la vida local. Estem tramitant el projecte de la piscina municipal, que està previst aprovar-lo per ple els pròxims dies, i s’està treballant en el pla de consolidació i reforma de l’estructura de l’edifici principal. Igualment, estem concretant les activitats que acollirà els propers mesos, com el casal d’estiu, el festival Sons de nit, entre altres.

En els pobles, preocupa la seguretat ciutadana i la pèrdua de serveis, com ara els de banca, i el transport públic. És el cas de Borrassà?

A Borrassà la gent s’organitza quan ha d’anar a algun lloc. Hi ha un autocar, gratuït per la gent gran, que fa el servei regular fins a Figueres i al CAP Vilafant i passa per pobles propers. En relació amb la seguretat ciutadana, estem treballant conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per instal·lar, en el marc d’un projecte conjunt, càmeres per millorar la seguretat de la ciutadania.

Quin llegat deixa Ferran Roquer en el seu poble, des del seu punt de vista?

Amb en Fernando al capdavant, hem fet polítiques per millorar els serveis que oferim a la ciutadania i una qüestió essencial ha estat la cohesió social. Tenim una escola de primer nivell, hem comprat Cal Governador, hem resolt els problemes de l’aigua; hem anat millorant el nostre entorn.

Que hagi acceptat el càrrec vol dir que encapçalarà la pròxima llista de Junts del 2023?

Tot just m’estreno en el càrrec. Crec que aquest projecte ha de tenir continuïtat. Amb els companys parlarem de com.