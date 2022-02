El Parlament de Catalunya ha aprovat l'elecció dels set síndics de la Sindicatura de Comptes. A proposta de PSC, ERC i JxCat, Miquel Salazar assumirà el càrrec de nou síndic major. Entre la resta de membres escoñllits hi ha l'actual alcalde de Borrassà i diputat, Ferran Roquer, qui ja ha anunciat que deixarà l'alcaldia i l'acta parlamentària. La resta de noms que conformaran la sindicatura seran Llum Rodríguez, Josep Viñas, Manel Rodríguez, M. Àngels Cabasés i Anna Tarrach. La institució renova els seus càrrecs de direcció amb una demora de sis anys. La votació a la cambra catalana ha sigut secreta amb 97 vots a favor, 31 en contra i una persona no ha votat.

Ferran Roquer, de Junts per Catalunya, ha fet pública un comunicat per explicar la seva decisió de deixar l'alcaldia i proposa al primer tinent d'alcalde, Joan Hurtós, com a successor.

Aquesta és la carta que Ferran Roquer ha adreçat als seus veïns:

"He tingut l’honor que el Parlament de Catalunya m’ha elegit Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, càrrec que requereix dedicació plena i absoluta. Atesa la seva qualitat d’ens fiscalitzador del sector públic de Catalunya, està sotmès a un rigorós règim d’incompatibilitats. Aquesta circumstància m’obliga a renunciar a la credencial de regidor i, conseqüentment, a l’alcaldia i, també, a l’acta de diputat al Parlament.

Els qui em coneixeu ja podeu pensar que no ha estat una decisió fàcil. A vegades per obrir una etapa, cal tancar-ne d’altres, encara que sigui dolorós. Han estat 19 anys d’alcalde i 8 més de regidor i hores i hores de dedicació en cos i ànima a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Borrassà. Tindrem temps de repassar les fites aconseguides. Aquesta tasca, però, no l’he feta en solitari. Ha estat fruit del treball d’un equip de persones a les quals mai podré agrair prou el seu treball, la seva abnegació i la seva capacitat per aprofitar les potencialitats del municipi i administrar els escassos recursos.

Pel dia 19 de febrer convocaré un ple de renúncia al qual esteu tots convidats i, lamentant-ho molt, deixaré de ser alcalde. El número dos de la llista, el tinent d’alcalde Joan Hurtós i Gironell, presentarà la seva candidatura a l’alcaldia. Hem estat un equip que ha treballat sempre col·legiadament. Els regidors saben que estic a la seva disposició per aconseguir el que hem volgut sempre: fer de Borrassà un poble d’excel·lència, en què el més destacable és que els seus ciutadans hi visquin bé i fer d’aquest petit paradís un dels millors llocs del món on viure.

Mai agrairé prou la confiança que m’heu mostrat al llarg de tot aquest temps. Procuraré i, sens dubte, aconseguiré continuar al servei del municipi. Personalment, com sempre, podeu comptar amb mi pel que necessiteu. Moltes gràcies per tot!".