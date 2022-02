L’alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, va presidir, el dissabte 19 de febrer, el seu últim ple, on va renunciar a la seva acta de regidor i va deixar l’alcaldia, després de 19 anys en el càrrec.

El motiu era que ha de prendre possessió, com a Síndic de la Sindicatura de Comptes, que li demana la dedicació absoluta i que també l’obliga a deixar l’acta de diputat al parlament. El ple extraordinari es va celebrar a l’Espai Cal Governador, en una carpa que va quedar petita pel gran nombre de veïns i càrrecs electes que volien donar el seu suport i reconeixement a Roquer. Tot plegat va ser molt emotiu, amb un notable vessament de llàgrimes, sobretot per part dels regidors que es queden i del mateix Roquer, i hi va haver molts aplaudiments.

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, el qual va entrar en contacte amb Roquer l’any 2013, va confessar que «és un dels diputats més simpàtics del Parlament». Roquer va entrar com a diputat al Parlament a finals del mes de gener del 2018, arran de la renúncia de l’exconseller Lluís Puig des de l’exili a Brussel·les.

Finalment, els regidors, en nom de tot el poble de Borrassà, van lliurar uns detalls de reconeixement al fins ara alcalde: una ploma, una placa amb la inscripció «Espai Ferran Roquer», que serà el nom que portarà un dels espais de Cal Governador, i un pergamí que expressa la voluntat de fer-lo Fill Adoptiu de Borrassà, un cop s’hagi constituït el nou plenari.

Ferran Roquer i Padrosa, nascut a Portbou el 6 de desembre del 1967, és economista i polític. Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses i diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona (UdG), va treballar de tècnic tributari i va ser professor associat a l’àrea de Dret Financer a la UdG. També va exercir de professor d’economia a Secundària.

Roquer va ser l’alcalde de Borrassà des del juny del 2003, primer, amb Convergència i Unió (CiU) i, posteriorment, amb Junts per Catalunya. Del febrer del 2011, fins al març del 2013, va ser director dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família de la Generalitat. A partir del 2013, fou el director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Girona.

El 15 de juliol del 2015 va ser nomenat president del Consell Comarcal, on ja havia estat conseller de Turisme, Esports i Joventut. Va renunciar a la presidència del Consell el 31 de juliol del 2018, quan va ser substituït per la rosinca Montserrat Mindan.

«A vegades, m’adono que, els pobles, estem molt allunyats de la manera de pensar de les persones que viuen a les grans ciutats i estan plens de prejudicis, de grans estereotips i d’idees prefixades. Dies enrere, parlaven de la ruralitat i del despoblament de les zones i assimilaven activitat rural amb despoblament. En algunes zones, deu ser això, però, en d’altres, no. Hi hauria d’haver tràmits simplificats per a ajuntaments de determinada mida. Demana tenir seny a l’hora de legislar», deia Roquer en una entrevista recent a aquest Setmanari.

Diversitat de càrrecs

Seguint el ple, també, hi havia la presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, i la diputada a la Diputació de Girona, Montse Mindan, juntament amb l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i les alcaldesses de Vilanant, Anna Palet; Garrigàs, Pilar Bosch; l’alcalde del Port de la Selva i senador a Madrid, Josep Maria Cervera, i de Saus-Camallera i Llampaies, Esteve Gironès.