L’Ajuntament de l’Escala i Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals, empraran dues innovadores tecnologies per netejar algunes de les canonades principals de distribució d’aigua potable de l’Escala. Les tasques es duran a terme durant les pròximes dues setmanes i s’utilitzaran els sistemes Ice Scouring i Air Scouring, que consisteixen a introduir gel líquid a les canonades i aire a pressió controlada respectivament.

Aquestes dues tecnologies suposen un avenç en la neteja de les canonades, ja que ofereixen un elevat grau d’eficàcia, agilitzen els treballs i redueixen l’afectació a la ciutadania per la seva rapidesa. A més, són mètodes més sostenibles, perquè redueixen el consum d’aigua per a la neteja respecte d’altres mètodes tradicionals i no fan servir substàncies químiques.

Durant aquesta setmana es faran les actuacions de neteja amb el mètode Ice Scouring. Aquesta tecnologia consisteix a introduir aigua en forma de gel líquid, o granissat, a l’interior de la canonada i fer-lo sortir aigües avall.

Els treballs es faran en les següents zones i horaris:

Dimarts, 1 de març, de 8 a 15 h , els treballs afectaran els carrers Calvari, Joan Massanet, Enric Serra, Maranges, Avi Xaxu, Placeta del Peix, la Platja, la Riba, Dr. Jesús Maria Isern, General Poch, Santa Màxima, Alfolí, del Port, la Torra, St. Pere, Puig Sureda, Port d’en Perris, Codolar i Bonaire.

, els treballs afectaran els carrers Calvari, Joan Massanet, Enric Serra, Maranges, Avi Xaxu, Placeta del Peix, la Platja, la Riba, Dr. Jesús Maria Isern, General Poch, Santa Màxima, Alfolí, del Port, la Torra, St. Pere, Puig Sureda, Port d’en Perris, Codolar i Bonaire. Dimarts, 1 de març, de 15 a 20 h , els treballs afectaran els carrers Puig Borrom, Tramuntana, avinguda Riells, Barcelona, Mestral i plaça Castelló d’Empúries.

, els treballs afectaran els carrers Puig Borrom, Tramuntana, avinguda Riells, Barcelona, Mestral i plaça Castelló d’Empúries. Dijous, 3 de març, de 8 a 16 h, els treballs afectaran els carrers Tarragona, Santa Coloma, ptge. Santa Coloma núm. 16, ptge. Santa Coloma núm. 4, Espígol i Riells de dalt.

La següent setmana, s’executaran les actuacions mitjançant la tecnologia Air Scouring. Es tracta d’un sistema de neteja de canonades que es basa en la introducció d’aire a una determinada pressió, juntament amb aigua a alta velocitat fent un efecte de neteja per arrossegament.

Els treballs es faran en les següents zones i horaris:

Dimarts, 8 de març, de 8 a 15 h , els treballs afectaran els carrers pròxims a la Closa del Llop i Ave Maria.

, els treballs afectaran els carrers pròxims a la Closa del Llop i Ave Maria. Dimecres, 9 de març, de 8 a 15 h , els treballs afectaran els carrers pròxims a l’avinguda Montgó.

, els treballs afectaran els carrers pròxims a l’avinguda Montgó. Dimecres, 9 de març, de 15 a 20 h , afectarà el tram del carrer de les Aigües, Maladeta, Muga i Puig Sec.

, afectarà el tram del carrer de les Aigües, Maladeta, Muga i Puig Sec. Dijous, 10 de març, de 8 a 15 h , els treballs afectaran els carrers pròxims a La Bisbal.

, els treballs afectaran els carrers pròxims a La Bisbal. Dijous, 10 de març, de 15 a 20 h , al carrer del Puig.

, al carrer del Puig. Divendres, 11 de març, de 8 a 15 h, els treballs afectaran els carrers pròxims a Roger de Flor.

Aquesta programació podria veure’s alterada per circumstàncies operacionals que així ho requerissin. En tot cas, Agbar enviarà una alerta als usuaris i usuàries afectats per aquests treballs.

Durant les actuacions, es podrien produir episodis puntuals de terbolesa de l’aigua, però en tots els casos es garanteix la desinfecció de l’aigua subministrada i l’existència de clor residual.

Per a qualsevol incidència que es detecti, Agbar posa a disposició de la ciutadania un telèfon gratuït d’atenció 24 hores per atendre incidències: 900 304 070.