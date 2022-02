L’alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga, Montserrat Brugués i Massot (Fortià, 1980), treballa d’administrativa a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes i en les darreres eleccions municipals de l’any 2019 va ser escollida alcaldessa encapçalant la candidatura de Compromesos amb Sant Llorenç-AM.

La fortianenca Montserrat Brugués forma part d’una nova generació de dirigents municipals que ha arribat a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. En la seva estrena al càrrec, es va trobar, de seguida, amb els efectes de la Covid-19, un problema que els va canviar la feina, com a tots els altres ajuntaments.

Com s’ha desenvolupat el virus, aquí, al poble?

Nosaltres, que som un equip nou, quan entrem, mai ens plantegem que pugui passar una cosa així. De tres anys que portem, que dos ens els hàgim passat amb pandèmia, d’entrada, va ser molt dur. Recordo haver fet una llista de la gent vulnerable del poble i anar-los trucant per si els feia falta alguna cosa. Els pobles petits, entre tots ens hem ajudat. Es va fer molt dur.

A l’hora de treballar, a l’Ajuntament, els ha fet renunciar a alguna cosa determinada?

Potser ens hem dedicat més a treballar a l’interior i menys de cares enfora. Va quedar tot com molt paralitzat. Ens vam dedicar més a l’organització interna. S’ha trobat a faltar més la vida social, durant aquest període.

Per a iniciar el mandat, a què han destinat més esforços?

Vam començar fent molt d’èmfasi amb el tema de les depuradores. Les vam posar al dia, les vam legalitzar i les vam inscriure al registre de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que no ho teníem fet. Seguidament, vam parlar amb l’ACA per com ho podíem fer per a redactar el projecte de la nova depuradora del nucli històric. Des dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, ara, ja hi estan treballant. Entre el 2022 i el 2027, s’ha de fer aquesta depuradora. Quan vam entrar, això ens preocupava molt.

Què més van posar en marxa?

L’altra cosa que teníem previst fer era la franja de protecció d’incendis. L’any passat vam fer la primera fase i aquest any ja hem adjudicat la segona. En dos anys, hem pogut fer tota la franja del perímetre del nucli urbà. A través d’una subvenció de dinamització territorial del Govern de la Generalitat, vam poder portar la fibra òptica. Això, que era un projecte que dúiem al nostre programa electoral, va anar molt bé durant el confinament, ja que hi va haver molta gent que va poder treballar des de casa.

Quines altres obres van incloure a aquesta subvenció de dinamització territorial?

Vam poder adaptar una zona pública d’aparcament de vehicles a l’entrada del poble. Aquesta era una de les mancances que teníem al poble per acollir més visitants.

Com enfoquen aquest final de mandat?

Estem treballant en la redacció dels projectes del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOiSC), que són dues obres, que han rebut uns 270.000 euros. Una és adaptar el primer pis de l’edifici de la Societat per a usos públics. Farem que l’edifici sigui accessible i preveiem que, a la planta baixa, hi pugui haver lavabos d’ús públic. L’altra actuació prevista és la construcció d’un magatzem municipal, ja que, actualment, tenim llogat un local a uns veïns. Encara estem definint on es farà el magatzem, perquè tenim molt pocs espais destinats a equipaments municipals.

A principis d’aquest any vèiem Sant Llorenç de la Muga reflectit al programa El Foraster de TV3. Quin efecte ha tingut sobre el poble?

Això va ser fruit d’una proposta que ens van fer a nosaltres, però, al principi, no els vam fer massa cas. Davant de la seva insistència que volien venir per conèixer-nos, vam decidir tirar-ho endavant. Van venir a gravar durant el mes de maig del 2021, just quan acabaven de desconfinar i la gent en tenia moltes ganes, perquè feia temps que no fèiem cap activitat social ni cap festa. Van tornar les ganes de saber què passa i va generar molt de moviment. Ha anat bé que ho hagin passat ara per la televisió, perquè ens trobem en temporada baixa i s’ha notat més afluència de visitants en caps de setmana.