L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha sigut aquest divendres 18 de febrer el convidat a la nostra trobada online amb els lectors. En aquesta s'han plantejat diferents temes com el perquè d'ajornar la festa de carnaval, les obres d'urbanització previstes o si ell es presentarà a les eleccions municipals de l'any vinent.

Un lector anònim ha plantejat la problemàtica dels serveis de neteja i escombraries del municipi amb una pregunta directa: "Els camions cutres d'escombraries, fins quan?". L'alcalde Víctor Puga ha respost que "confiem que per aquest estiu tota la flota de camions i maquinària ja estigui del tot renovada i operant als carrers". En la mateixa resposta ha assegurat que "en les properes setmanes substituirem els 800 contenidors de la via pública per uns de nous i part de la maquinària també estarà operativa".

Sobre aquest tema, un altre lector també s'ha preguntat com és que l'empresa que gestiona les deixalles a altres municipis té camions nous. Puga ho justifica: "Han estat licitacions que no han coincidit en el temps i per tant les circumstàncies són diferents. La realitat és que la pandèmia ha fet trencar estocs d'alguns productes i les indústries encara no han recuperat les seves dinàmiques prepandèmiques. El sector de l'automoció està tenint dificultats".