L'Ajuntament de Palau-saverdera ha pogut executar tot un seguit de millores a l'Escola Martí Inglès a partir dels resultats d'una auditoria d'avaluació de riscos laborals i una inspecció sanitària del Departament de Salut de la Generalitat. L'informe detallava les mancances estructurals i infraestructurals que calia resoldre i, finalment, aquestes són les actuacions que s'han fet: s’ha millorat el sistema d’endolls a diverses dependències, s’ha senyalitzat el quadre elèctric i la sala de calderes, s’han col·locat panys antipànic a les portes (encara falta posar-ne un a la porta del menjador), s’ha canviat la col·locació d’algunes pissarres per evitar talls amb alguns cantells, s’ha posat un passamà a l’escala interior, s’ha posat cinta antilliscant als graons de l’escala de sortida d’emergències, s’han col·locat tubs de ventilació a la sala on estan emmagatzemats els productes de neteja, s’han posat cortines al gimnàs, s’ha encastat un extintor a la paret, s’han fet millores en el sistema de desguàs de la cuina i s’ha millorat el sistema d’il·luminació per fer-lo més segur.

L’Ajuntament va acordar, a finals del 2021, contractar l’empresa Veolia Serveis Catalunya SAU, amb un pressupost de 12.718,90€ + iva), per fer-se càrrec de tota aquesta intervenció a l'escola.