Vilajuïga compta, des d’aquest any, amb una nova bonificació per a incentivar la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Tots els habitatges que vulguin col·locar plaques solars per a l’autoconsum, aquest any es podran beneficiar d’un 30% de rebaixa sobre l’IBI de l’immoble per als propers tres anys.

El darrer ple va aprovar aquesta modificació de les ordenances fiscals que ha entrat en vigor amb l’inici de l’any nou. La bonificació serà efectiva sempre que els propietaris la sol·licitin a l’inici de les obres i per als pròxims 3 anys a partir de la instal·lació de les plaques. Per completar la sol·licitud, s’haurà d’aportar un certificat signat per un tècnic competent, en el qual s’especifiqui que «la instal·lació tingui com a mínim una producció elèctrica per a autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge on estigui instal·lada, o de tots els habitatges, si es tracta d’una instal·lació comunitària». D’altra banda, els veïns i veïnes de Vilajuïga han decidit que la reparació de diverses voreres del municipi, tenint en compte les més deteriorades i les que limiten l’accessibilitat, sigui la proposta guanyadora de la primera edició dels Pressupostos Participatius. Al llarg d’aquest any, l’Ajuntament de Vilajuïga invertirà 20.000 euros en aquestes reformes. L’elecció de les voreres que caldrà reparar la faran els tècnics municipals per un criteri d’urgència i necessitat. Ara, s’engegarà un procés d’avaluació de les voreres del municipi i selecció de les que presenten més desperfectes, i durant l’any es faran aquestes reformes. La proposta ha estat escollida per 27 vots, per davant de l’ampliació de la cuina del Centre Cívic, l’adequació del tram de carretera de Sant Pere de Rodes i de la reforma del pont d’accés als safareigs, enjardinar la plaça 11 de setembre o adequar la zona dels safareigs.