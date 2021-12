L’avifauna delecta els turistes ornitològics que, desafiant les baixes temperatures, passen hores i hores passejant pels itineraris del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, abrigats fins a les celles i amb les motxilles i els trípodes carregats a les espatlles. En aquesta època de l’any, l’entorn humit proporciona estampes espectaculars a través dels visors de les seves càmeres fotogràfiques. Molts d’ells coincideixen a dir, però, que aquest tresor natural no està exempt d’amenaces, i la més present aquests dies és una sequera creixent.

Precisament, aquest mateix desembre, la Iaeden-Salvem l’Empordà ha posat el focus d’atenció sobre el Parc dels Aiguamolls quan ha criticat la «falta de previsió i planificació» per part dels responsables de l’espai natural, en relació, precisament, a la preocupant sequera que pateix aquest indret.

L’entitat ecologista assegura, en un comunicat, que si s’haguessin fet les coses diferents es podria haver mitigat el problema i, per això, mostren el seu «malestar» amb els gestors. «Ha quedat palès que existeixen molts factors externs al clima que han agreujat la situació de sequera. Són problemàtiques que fa anys que estan presents al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà», manifesta la Iaeden-Salvem l’Empordà en el seu escrit.

Amb tot, el grup ecologista fa diverses propostes per lluitar contra la sequera que espera que es tinguin en consideració i, alhora, demana que se’ls tingui en compte a partir d’ara. «Estem oberts a parlar», assenyalen.

Revertir la situació

En concret, l’entitat especifica vuit punts que creu que servirien per revertir en part el que està passant al parc. D’entrada, demana promoure més espais d’entesa i treball amb els diferents agents i col·lectius que formen el teixit humà dels Aiguamolls de l’Empordà. També aposta per comprar íntegrament la reserva integral de Vilaüt, amb l’objectiu de facilitar la gestió, a més d’arreglar dos dels quatre pous disponibles. En un altre punt, reclama recuperar el Rec del Molí d’en Dorra, que ofereix aigua «de molt alta qualitat».

Finalment, la Iaeden-Salvem l’Empordà aconsella instal·lar comportes autobasculants en el rec Sirvent, com a mesura per aturar l’entrada d’aigua de mar, que salinitza els estanys interiors. Per als ecologistes, és fonamental planificar de manera urgent la capacitat de càrrega pel que fa a alguns camps de conreu de la plana empordanesa que tenen elevadíssims consum d’aigua. I, en aquest àmbit, destaca els camps de blat de moro i arròs.