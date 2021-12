La confiança com a valor fonamental. Aquest és el principi amb el qual s’ha construït La Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà, una iniciativa que busca teixir ajuda entre veïnes, brindar suport a famílies i persones, i promoure la solidaritat de quilòmetre zero sense condicions burocràtiques. Fa un any i mig, després d’ajudar sis famílies vulnerables, tres dones del Col·lectiu Feminista de Figueres van impulsar La Xarxa, que va agafar embranzida ràpidament gràcies al ressò de les xarxes socials i les necessitats que es van incrementar de forma exponencial amb l’inici de la pandèmia. Actualment, l’associació reparteix aliments a cent vuitanta famílies i compta amb una llista d’espera de setanta-dues més, encara que, en un any i mig de vida, l’associació ha aconseguit ajudar a cent vint famílies més que han deixat enrere la seva situació de necessitat. A més, moltes d’aquestes famílies que han superat aquestes situacions ara formen part de les voluntàries i voluntaris, que ja sumen gairebé una cinquantena en total.

La Maria, nom fictici per preservar l’anonimat, va necessitar ajuda de l’associació en els seus inicis, ja que es va veure superada per la pandèmia i els problemes burocràtics derivats dels ERTOs. «Em vaig quedar sense feina, estava passant una situació delicada i vaig demanar ajuda a La Xarxa. Hi ha altres opcions, però totes tenen la seva burocràcia i, quan ho vaig necessitar, elles van respondre», explica. Ara, la Maria ajuda com a voluntària en la recollida d’aliments de les famílies que formen part de l’associació. «Hi ha molta gent que ho passa malament. Jo em vaig sentir desemparada per les administracions, però hi ha molta altra gent amb diferents situacions que demanen ajuda. Penso que molts ens sentim desemparats per part de les administracions. Els hi preocupa més on posen l’estació que no pas que hi hagi gent que no té per menjar o un sostre a la ciutat», afegeix.

Per la seva banda, en Jaume, nom fictici, va presentar-se a La Xarxa com a voluntari i, un cop dins, es va trobar amb una situació de vulnerabilitat. «Vaig entrar com a voluntari, però estava a l’atur i no tenia ingressos. Un dia em van poder ajudar amb una caixa d’aliments. A la família estem millor , però jo estic sense feina i som uns quants a casa que depenem d’un sou només. Tot i això, la satisfacció de repartir ajuda a qui la necessita és una sensació molt bonica, i esperem que puguem fer-ho durant molt de temps més», explica.

Una família de famílies

La Xarxa de Suport Mutu busca teixir confiances i ajudes entre persones a l’Alt Empordà. Amb la situació actual derivada de la pandèmia, la precarietat laboral o l’atur els casos de famílies vulnerables són una realitat difícil de negar, sobretot, en casos on els estigmes de la immigració o la cultura aprofundeixen la ferida social. La burocràcia és, a més, un dels grans esculls per a molts col·lectius vulnerables, impedint l’accés o dilatant el temps d’espera per a rebre un suport que sovint és urgent.

Des de la Xarxa, es busca impulsar una cooperació de proximitat, entre persones de la mateixa zona, per subsistir i intentar resoldre en la mesura del possible problemes urgents. «Som una família», és el que es pot sentir de tant en tant al local entre els voluntaris i voluntàries.

Recollida de joguines per Nadal

La Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà ha impulsat una campanya de recollida de joguines per a repartir entre famílies vulnerables. Amb un gran èxit de participació l’any passat, l’associació torna a repetir l’experiència aquest 2021 per poder repartir regals entre els més petits de famílies en situació de risc o que estan rebent ajuda de l’associació.

El pròxim dissabte 11 de desembre, al local del carrer Caamaño,18, La Xarxa obrirà tot el dia entre les 10 i la 1 del migdia i entre les 3 i les 7 de la tarda, per a recollir joguines que es repartiran el dissabte dia 18 de desembre entre les famílies que necessitin ajuda en aquestes setmanes de festes nadalenques sota el lema «cap infant sense joguina».

També s’impulsen altres campanyes específiques com la campanya de butà, per tal d’abastir les famílies en l’àmbit energètic. I és que s’intenta ajudar en aquest aspecte per tal de no passar fred o cuinar a casa.

Més espai, transport i mans, són les necessitats de La Xarxa

En aquests moments, la Xarxa de Suport Mutu es troba en un punt de bloqueig, ja que han assolit el màxim de famílies que poden atendre en aquests moments i existeix una llista d’espera de fins a 72 peticions d’ajuda. L’associació es troba al carrer Caamaño, 18 de Figueres, en un local a la venda cedit pels propietaris fins al traspàs definitiu, però fins fa poc comptaven amb un altre local que servia per diferenciar entre aliments i altres objectes com roba, llibres, material escolar, etc.

Des de La Xarxa busquen la cessió de nous espais per poder assolir més capacitat per ajudar les famílies que ho necessitin, juntament amb una crida constant de voluntaris i voluntàries en les diferents comissions de l’associació. Actualment, hi ha un dèficit en el transport, i és que amb tanta quantitat de producte per a transportar, la Xarxa es troba buscant nous voluntaris que puguin ajudar en el transport de productes des dels magatzems o productors fins al local per a preparar els aliments.

A través de les xarxes socials, les persones que vulguin ajudar o col·laborar amb l’associació poden contactar i aportar el seu granet de sorra en aquesta xarxa de quilòmetre zero.