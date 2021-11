La Xarxa de suport mutu de l’Alt Empordà denuncia una "situació de discriminació" en la que es troben algunes famílies de la comarca "pel fet de no tenir la documentació espanyola en regla" quan volen optar al programa de beques menjador gestionat pel Consell Comarcal. Així ho expresen en un comunicat que han fet públic, on demanen solucions a les autoritats competents.

Segons explica l'entitat, persones que en formen part no disposen de documentació en regla i per això "han quedat excloses del programa de beques menjador gestionat pel Consell Comarcal", ja que un dels requisits per a concedir la beca és presentar el DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar. El programa va dirigit a les famílies amb menys recursos econòmics de la comarca i té per objectiu garantir una alimentació sana a les criatures d’aquestes famílies. Des de la Xarxa recorden que algunes d'aquestes famílies "són compostes per persones que no tenen dret a treballar o que estan precaritzades laboralment pel fet de no tenir permís de treball".

És per això que denuncien que els requisits per beneficiar-se de les beques menjador són "discriminatoris i racistes" i qüestionen el criteri establert per donar-les, "pel simple fet que en una unitat de família per tan sols un membre sense la documentació reglada no s'atorga la beca", lamenten.

Així mateix, assenyalen que "els més afectats són les criatures, que han de fer 4 viatges a casa i caminar fins a més de 2 km sota pluja, vent, fred o qualsevol canvi ambiental per assistir a l'escola que li hagin atorgat". A la vegada, alerten, que aquestes famílies han de dedicar "pràcticament tot el dia" a l’acompanyament dels trajectes (si és de 30 minuts: de 9 a 10, de 12 a 13, de 14:30 a 15:30, de 16 a 17h) i "moltes vegades això les perjudica a l’hora de fer recerca de feina o formar-se". La Xarxa valora els menjadors escolars, a més d’un espai on assegurar una alimentació bàsica, com un lloc és de socialització important.

En aquest sentit, reclama al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la revisió i modificació dels criteris "que estan situant a criatures en una situació de discrimació i les estan exposant a viure encara amb més dificultat i precarietat en edats primerenques".