L’Alt Empordà té 68 escoles amb servei de menjador. A banda dels 37 menjadors gestionats pel Consell Comarcal, n’hi ha 31 dels quals 22 que són gestionats per les AMPA, 4 pels ajuntaments i 1 que gestiona el servei el mateix centre educatiu (els 4 menjadors restants corresponen a escoles concertades). El menjador escolar és una necessitat social bàsica, fet pel qual s’articula la beca menjador.

El curs 2020-2021 un total de 3.460 alumnes s’han beneficiat de les beques menjador, una xifra que any rere any ha anat en augment (3.009 el curs anterior). Totes elles es concedeixen per raons socials i són revisades pels tècnics de l'àrea per tal de determinar si compleixen amb els barems establerts pel departament d'Ensenyament, que acaba decidint si atorga la beca. Aquest nombre de beques suposa 1.973.619,65 euros.