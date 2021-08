Olga Reixach Vilà (Figueres, 1987) ha estat escollida per unanimitat per a conduir la nova etapa del Partit Demòcrata Català (PDeCAT). Fotògrafa i empresària, va militar a la JNC i CDC i va fomrar part dels equips d'alcaldia de Marta Felip i Jordi Masquef a Figueres.

El PDeCAT ha iniciat una etapa de rellançament per a consolidar la seva implantació en el territori i remuntar el vol després dels mals resultats obtinguts a les darreres eleccions autonòmiques.

Com és que ha volgut presidir el PDeCAT gironí?

Per convicció i ganes de treballar. El nostre partit, liderat per l’exconsellera Àngels Chacon, ha iniciat una nova etapa amb les renovacions de les direccions territorials. El nostre diputat a Madrid, Sergi Miquel, està fent una gran feina des del Congrés i calia una nova direcció a Girona. Els resultats del 14 de febrer no ens van acompanyar, ens va faltar temps per explicar bé qui som, què representem i el nostre model de país. Hi va haver un moment emocional favorable a Junts que ens va perjudicar, electoralment parlant.

Són els hereus de l’antiga Convergència?

Àngels Chacón sempre diu que som el gen convergent del segle XXI. No podem renunciar a totes les coses bones que CDC va fer per al país, sense voler amagar les coses que potser es van fer malament, però tampoc es pot viure només del passat. El Procés ha triturat molts lideratges polítics i ha comportat que molta gent estigui perduda, cansada i decebuda de la política. No ens hem mogut, ideològicament parlant, i volem continuar defensant i potenciar aquest espai catalanista de centre ampli.

Representen el catalanisme pragmàtic?

Com en tot en la vida, hi ha moments per a la ideologia i moments, quan el carrer crema, que cal baixar-hi i arremangar-se. El PDeCAT defensa la política útil i el pragmatisme ben entès.

Si mirem el cas de Figueres, per exemple, el grup municipal està dividit en quatre parts. Té futur?

El grup municipal de Junts per Figueres està format per tres forçes polítiques de l’espai postconvergent i també per independents, però amb un compromís i un projecte de ciutat en comú. Pel que fa al futur, dels resultats 14-F en podem aprendre moltes coses. Als votants els costa entendre algunes diferències, sobretot en l’àmbit municipal i amb un programa electoral comú. Aquesta tardor avançarem per resituar l’espai ideològic que representa el PDeCAT.