El PDeCAT va celebrar ahir la seva Assemblea a la Vegueria de Girona amb la presència de la Secretària General del partit, Àngels Chacón, i va escollir com a nova presidenta del partit a les comarques gironines a la figuerenca Olga Reixach. La nova executiva, formada per 9 dones i 6 homes, compta amb Anna Castellví, Dolors Costa, Olga Guillem, Lidia Trias, Fina Juez, Neus Lorca, Roser Senda, Montse Soler, Pol Pérez, Joel Masdeu, Ramon Serra, Oriol Lázaro i Albert Robert.

La nova direcció del partit a Girona té com a objectiu potenciar el reforç territorial del partit amb la mirada posada a les eleccions municipals del 2023, detectar i incorporar nous talents al projecte i crear sinergies i complicitats amb els sectors.

L’executiva també compta amb la participació de càrrecs electes del PDeCAT com el diputat al Congrés, Sergi Miquel, l’alcalde de Lloret de Mar i diputat a la Diputació de Girona, Jaume Dulsat, l’exalcalde de Figueres i diputat, Jordi Masquef, entre altres alcaldes i presidents comarcals del partit.

La figuerenca Olga Reixach destaca la voluntat d’obrir la nova executiva al debat i a la participació en els grups de treball de tots els associats i simpatitzants, amb voluntat de transparència i foment dels lideratges compartits.

Aquesta renovació va lligada al procés que el PDeCAT va iniciar en la seva darrera Assemblea Nacional que va escollir a Àngels Chacón com a secretaria general, i a Marc Solsona com a secretari general adjunt i David Bonvehí com a president. La nova Direcció Executiva Nacional del PDeCAT compta amb Albert Robert, membre de la nova executiva de Girona i regidor a Lloret de Mar.

La nova direcció del partit a la Vegueria de Girona, “ha de ser el suport i el punt de referència dels nostres diputats, alcaldes i regidors. L’espai de connexió on posar en comú projectes, recursos i idees” segons explica Reixach.