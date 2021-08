L'Escala ha inaugurat aquest cap de setmana l'exposició de les il·lustracions del llibre «Trini, la tonyina de l'Escala», juntament amb la presentació d'aquest ahir al vespre al port del municipi. Davant d'un nombrós grup de persones, Lluís Roura, pintor altempordanès encarregat d'il·lustrar el llibre en color, i l'autora Lurdes Boix van exposar la seva proposta. A més, van aprofitar l'esdeveniment per signar-se alguns exemplars.

El conte té com a objectiu explicar als més petits la història de tonyina Trini, per saber com va ser batejada pels pescadors en honor a la secretària de la Confraria de Pescadors. A més, tant el llibre com els dibuixos tenen un rerefons interessant: conscienciar la mainada amb missatges de solidaritat i de respecte pel medi ambient.