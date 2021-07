La comissió del centenari de la Confraria de Pescadors de Roses, efemèride que es commemora aquest 2021, vol garantir que les generacions que han precedit els pescadors que feinegen avui al port rosinc rebin un reconeixement. Per això, es treballa per organitzar uns actes en què no faltin els pescadors del poble de més edat.

«Allò que ens fa més il·lusió és poder celebrar un centenari en el qual la nostra gent gran tingui un protagonisme, un reconeixement. Si nosaltres ara estem en aquestes instal·lacions tan fantàstiques és gràcies al fet que abans de nosaltres hi va haver unes persones treballant aquí que ho van fer possible», observa el president de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad.

L’acompanya Antoni Falcó, que ha tingut cura de documentar amb fotografies com han transcorregut aquests cent anys al port rosinc i les ha recollit en un llibre que aviat veurà la llum.

El patrimoni pesquer

Els actes del centenari tenen com a comissari Salvador García Arbós i s’han plantejat no només com un espai per posar en valor el patrimoni pesquer de Roses sinó també per fer divulgació sobre com es troba el sector de la pesca en aquests moments.

Per una banda, doncs, el calendari ja té marcat el dia 23 de setembre per celebrar l’aniversari al Teatre Municipal de Roses, a dos quarts de vuit del vespre, amb l’homenatge als pescadors de més edat, la presentació del llibre i també la projecció d’un documental que repassa la història de la pesca al poble. «Encara hem d’acabar de polir bé l’acte, però intentarem que sigui un dia emotiu, i tant de bo res no impedeixi que el puguem celebrar, perquè ja l’hem volgut fer dos cops i per culpa de la pandèmia l’hem hagut d’anar ajornant», ha explicat Antoni Abad.

Un simposi internacional

Pel que fa a la part divulgativa, dins del programa commemoratiu, s’ha organitzat un simposi, que tindrà lloc durant dos dies al Teatre Municipal de Roses, dedicat a la governança participativa per a la sostenibilitat de les pesqueres, amb la participació de personalitats que representen institucions internacionals.

«Nosaltres som els primers interessats a tenir cura del recurs i creiem que és important parlar sobre la sostenibilitat i sobre la gestió dels caladors», ha anotat Antoni Abad.

El simposi està previst per a primers d’octubre i l’organitzen la Direcció General de Pesca i la Confraria de Pescadors amb l’objectiu de fer-lo extensiu, des de Roses, a tot Catalunya.