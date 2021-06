L’associació Platges Netes ha portat a terme l’acció ambiental número 45 a la Farella, les Tonyines i el Morer de Llançà. Un grup format per vuit voluntaris han fet una tasca molt important recollint vint-i-cinc quilograms de brossa, sobretot llaunes i ampolles petites de vidres de begudes, un seient de vaixell, roba, moltes burilles i pals de cotó per netejar les orelles. “Ha plogut una mica al principi de la jornada, però com que som, tossuts hem continuat. En general ha sigut un matí molt profitós”, explica Jesús Blanco, membre de l’entitat ambientalista. Amb aquesta acció, Platges Netes evita que la brossa torni al mar en cas de temporal i col·labora amb els serveis de neteja municipals per a tenir els sorrals i les cales en perfecte estat per als banyistes.