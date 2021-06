La cassanenca Laia Cañigueral ha pres possessió aquest dimecres del càrrec de delegada del Govern de Girona en substitució del llançanenc Pere Vila. El traspàs oficial ha tingut lloc al pati de les Magnòlies de la Delegació de la Generalitat. Aquesta tarda, la nova delegada del Govern ha estrenat la seva agenda amb una visita a l'exconsellera Dolors Bassa a la presó del Puig de les Basses de Figueres. A la sortida de la trobada ha assegurat que havia trobat Bassa “molt animada” i "ferma, amb les conviccions clares". Laia Cañigueral considera que "és un model a seguir" pels valors que transmet.

Laia Cañigueral, nascuda a Cassà de la Selva l’any 1981, va esdevenir diputada al Congrés l'any 2006 en representació de les JERC, on va ser portaveu de les Comissions d’Educació i Ciència i de Cooperació Internacional per al desenvolupament. Entre l'abril i el novembre de 2019 va tornar a ser diputada al Congrés per Girona, on va exercir de secretària primera i portaveu d’ERC a la Comissió de Salut, Consum i Benestar Social, i també portaveu d’ERC a la Comissió de les Polítiques.