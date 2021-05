La plantilla de la Guàrdia Urbana de Figueres, representada pel sindicat SAP-Fepol, fa un mes no descartava fer escraches als representants polítics de la ciutat fins a evitar el canvi de quadrant que se’ls volia implementar (de Q7 a Q5). Segons els mateixos agents, possiblement les sorolloses protestes davant de l’Ajuntament i la Prefectura van ser un dels motius que van aconseguir mantenir una sèrie de reunions amb el regidor de Seguretat, Pere Casellas, i l’alcaldessa, Agnès Lladó, fins a arribar a «un acord verbal». Per part dels agents, ara es mostren «a l’expectativa» de com transcorreran les setmanes següents.

Segons indica el delegat sindical de SAP-Fepol, Sergi Fernández, l’acord verbal implica que «tiraran enrere el decret d’alcaldia que plantejava el quadrant Q5». En aquest sentit, estan contents però «en stand by» i saben que fins que no es vegi el decret final –«que s’està demorant més del compte»– no està tot tancat.

Amb aquest acord, explica Fernández, s’ha fet arribar a l’equip de govern una sèrie de propostes, entre les quals està que «qualsevol modificació horària haurà de tenir almenys l’aprovació de la Comissió Tècnica Policial». Per una altra part, acceptarien un canvi horari, «que no sigui una potestat discrecional des de la Prefectura, sinó que hi hagi una mínima negociació».

Un dels aspectes en els quals han cedit, segons informen des del sindicat, és la disposició dels dies lliures i festius. «Podem treballar diumenges o festius determinats sempre que hi hagi una justificació d’operativitat del canvi», manifesten.

L’equip de govern plantejava una modificació del quadrant per augmentar el nombre d’efectius al carrer, un argument que ara canvia perquè «saben que no és veritat, qui es dedica a això sap que els efectius són la base on se sustenta la planificació horària, ja pots canviar els quadrant que no sortirà més gent al carrer», diu Fernández.