El celler Empordàlia col·labora amb la Fundació Arrels per Sant Jordi

Empordàlia col·labora amb la Fundació Arrels per Sant Jordi. Des del passat Nadal, el celler Empordàlia col·labora amb la Fundació Arrels per donar suport als seus usuaris i iniciatives.

Per celebrar la Diada de Sant Jordi, la Fundació està elaborant, als seus tallers, roses imperdibles que van acompanyades d'un punt de llibre, i Empordàlia les ha adquirit per regalar-les als seus clients, entre el 17 i el 23 d'abril.La Fundació Arrels es va posar en contacte, el passat Nadal, amb el celler Empordàlia per demanar la seva col·laboració per obtenir algun producte del celler per afegir als lots que estava preparant per vendre i obtenir, així, recursos econòmics per als seus projectes. Empordàlia va empatitzar amb la proposta i va donar ampolles d'oli de Pau del celler per als lots que la fundació estava preparant.

I ara, per celebrar la Diada de Sant Jordi, Arrels està elaborant, als seus tallers, roses imperdibles que van acompanyades d'un punt de llibre, tot fet a mà, que han venut a tothom que els hi ha demanat. Empordàlia ha col·laborat amb el projecte i ha comprat aquest producte solidari, que lliurarà com a regal de Sant Jordi, entre el 17 i el 23 d'abril, a tots els seus clients que comprin a través de la botiga online o per televenda (972 53 01 43 de 9:30h a 19h. i diumenges de 9:30h a 14h.). I, per acabar d'arrodonir la celebració, el dia 23 d'abril també ho regalaran als clients que facin les seves compres, presencialment, a les agrobotigues d'Empordàlia a Pau i a Vilajuïga.