La Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries llueix la façana restaurada per a rebre els visitants

La Casa del Servei Forestal o casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries ha estat objecte de diverses actuacions de millora i manteniment els darrers mesos per part de l'Ajuntament de l'Escala i ara, a les portes de les vacances de Setmana Santa i del primer cap de setmana sense confinament comarcal, ja llueix una façana restaurada per a ser admirada per part dels visitants.

Els treballs han permès consolidar alguns dels elements de la façana, com el característic trencadís, que s'havia anat deteriorant en diversos punts. També s'ha actuat a la barana superior i, especialment, a la coberta, per tal d'evitar humitats, segons informa el consistori. L'exposició als efectes del salitre havien creat alguns problemes, en especial a les juntes d'algunes de les peces.

L'edifici és propietat de la Generalitat, però en tè cedit l'ús a l'Ajuntament de l'Escala i també hi ha en aquests moments la seu de la fundació Ibèria Graeca.

El consistori ha fet una inversió d'uns 55.000 euros en aquests treballs de manteniment i millora.

La Casa del Servei Forestal var ser construïda l'any 1910. Està situada al costat de l'església de Sant Martí d'Empúries. La façana principal, amb un cos a manera de torre, té un estil que barreja elements de caràcter modernista. La façana lateral i posterior, en canvi, s'obren amb unes galeries rectangulars, amb vitralls al pis superior que recorden l'art decó. Està inclòs en l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.