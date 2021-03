El xef Paco Pérez assumeix la direcció del restaurant L'Olivera de l'hotel Peralada

L'hotel Peralada i els seus serveis de Wine Spa & Golf tornaran a obrir portes el 26 de març juntament amb el restaurant L'Olivera, que ho farà amb el xef Paco Pérez al capdavant. El cuiner intensifica el seu vincle amb el Grup Peralada assumint també la direcció gastronòmica de l'establiment. I ho fa després que l'estiu passat obrís el restaurant Shiro als jardins del Castell de Peralada. La nova carta del restaurant, creada per ell, buscarà transmetre "l'essència" de l'alta gastronomia de la comarca amb una cuina basada en els productes de proximitat i propostes avantguardistes per oferir una "experiència única". A més, suggerirà un maridatge de vins Peralada per a cada creació.