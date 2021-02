Un grup d'alumnes de l'Institut de Vilafant basa un projecte europeu en la discriminació

Els alumnes de 3r d'ESO de l'institut de Vilafant participen en el projecte europeu d'Erasmus+ Young Europeans i treballen conjuntament amb estudiants de Bulgària, Grècia, Lituània i Turquia. L'objectiu d'aquest projecte, que compta amb el suport de la universitat de Gloucestershire, al Regne Unit, i SSW Collegium Balticum, a Polònia, consisteix a implicar els alumnes per tal que participin en un problema del seu entorn que no els agradi.

Els alumnes de Vilafant han escollit el lema "Kids against discrimination" per tractar la discriminació, i ho volen fer una a través d'una campanya de sensibilització per conscienciar la gent. Els joves expliquen que el seu objectiu és començar la campanya a l'institut, i intentar mostrar on i per què neixen els actes de discriminació, com es reprodueixen en el dia a dia, quins tipus de discriminació hi ha i quines són les conseqüències d'aquests actes. El pas següent el traslladen fora de les aules, per arribar al màxim nombre de població possible.

«Són realistes i saben que primer cal centrar-se a tractar els tipus de discriminació més propers, els que hi ha diàriament en el seu entorn més pròxim. Per això han elaborat un qüestionari que passaran a tots els alumnes de l'institut per saber com se senten i quina mena de discriminació és el més freqüent en el seu entorn. Quan tinguin els resultats, volen treballar-hi de valent amb un seguit d'activitats com, per exemple, xerrades, murals, vídeos, jocs de rol... però saben que entre joves la via de comunicació més efectiva són les xarxes socials», expliquen els professors que coordinen el projecte. Ja han creat el compte d'Instagram i a Twitter @kidsagainstdiscrimination, a més d'una pàgina web, amb l'objectiu d'arribar a tothom «perquè l'impacte sigui més gran».