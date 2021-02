L'onzena edició del projecte Okup'Alt comença en tres municipis de l'Alt Empordà

Aquest dilluns 15 de febrer ha començat l'onzena edició del projecte Okup'Alt, una iniciativa que es coordina des de l'àrea de Joventut del Consell Comarcal adreçada als joves de l'Alt Empordà, d'entre 16 i 24 anys, per tal d'oferir formació gratuïta en diversos oficis. En aquesta edició, en concret, el projecte s'ofereix a 30 joves, seleccionats d'un total de 87 inscrits, que desenvoluparan la formació en brigada, manteniment i jardineria.

El projecte, ha rebut el suport dels ajuntaments de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, i l'Escala, que han apostat per fer una de les formacions en el seu municipi, implicant treballadors i oferint tasques a desenvolupar als joves. Tanmateix, el projecte compta amb el seguiment i supervisió dels tècnics de joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb l'assessorament de professionals de diferents sectors econòmics de la comarca, juntament amb els responsables de la formació i d'oferir pràctiques en els oficis.

Els cursos es portaran a terme fins al 14 de maig i es realitzaran tasques relacionades amb la jardineria a Castelló d'Empúries, el manteniment i pintura a l'Escala i brigada a Sant Pere Pescador. El curs consta de 240 hores de formació; de dilluns a dijous aprenen l'ofici i els divendres fan les formacions complementàries. L'objectiu final és que en els tres mesos que dura el projecte els joves tinguin la possibilitat d'aprendre els oficis d'una manera molt pràctica i donar-los recursos a l'hora de buscar feina.

Enguany, les restriccions derivades de la Covid-19 han provocat que es realitzin tres formacions basades en oficis que es desenvolupen a l'exterior. En aquest sentit, i per tal de vetllar per la seguretat dels participants, s'aplicarà un protocol amb mesures com controls de temperatura diari, treball en grups reduïts, ús ininterromput de la mascareta i treball a l'aire lliure. A més a més, s'ha fet un esforç per multiplicar les sessions teòriques que es faran en els municipis on es cursa la formació, evitant així ajuntar els grups, tal com es feia en edicions anteriors.

El conseller comarcal de Joventut, Alfons Vila, valora molt positivament aquesta iniciativa en una comarca on l'índex d'atur juvenil és molt elevat i la crisi econòmica derivada de la pandèmia està impactant fortament. "Ara més que mai és molt important tenir projectes com aquest que donen oportunitats als joves de la comarca que sense experiència prèvia tenen moltes dificultats per entrar al mercat laboral". El Tècnic Comarcal de Joventut, Joan Salellas, destaca l'esforç d'adaptació que en fet en aquesta edició de l'Okup'Alt: "Aquest és un projecte d'èxit, del qual no podíem prescindir, malgrat la pandèmia".

Els participants s'hauran de comprometre a complir les condicions que proposa el projecte i a canvi rebran formació gratuïta amb el corresponent certificat acreditatiu. A través de l'Okup'Alt també es treballaran tècniques per estar preparat a l'hora de trobar feina (elaboració de currículums, cartes de presentació i preparació d'entrevistes, entre altres). Paral·lelament es faran visites i entrevistes a empreses col·laboradores de la comarca. Alguns dels joves que s'inscriuen a l'Okup'Alt ho fan per iniciativa pròpia, i d'altres derivats dels Serveis socials o de Joventut de la comarca, així com d'altres serveis com el CSMIJ o aconsellats pels instituts o associacions.

Les empreses de la comarca també són un element clau, perquè confien en els joves del projecte fent entrevistes i obrint les seves seus per mostrar el funcionament de les empreses. La Caixa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona també són entitats implicades en el projecte Okup'Alt.