L'ABS l'Escala participa en el pla pilot de recepta electrònica d'infermeria

Durant aquest mes de febrer, l'ABS l'Escala és un dels centres de Catalunya que participa en la fase de proves perquè les infermeres puguin emetre els plans de medicació que indiquen en la seva pràctica diària dins el sistema de recepta electrònica, amb signatura pròpia. En aquesta prova pilot hi participen 114 infermeres de 38 equips catalans d'atenció primària, entre les quals hi ha una professional de l'àrea bàsica de salut de l'Escala. Acabat el mes de febrer, la intenció és que aquest procés es vagi desplegant arreu del territori.

El fet que les infermeres puguin prescriure normalitza una situació que forma part de les seves activitats, dona visibilitat a les indicacions que realitzen, evita duplicitats de visites i esperes innecessàries, ajuda a fer el sistema més eficient i millora la qualitat de l'atenció. A més, dona resposta a una demanda històrica del Consell de Col·legis Oficials d'Infermeres i Infermers de Catalunya, que aplega les quatre corporacions.

La implantació es fa progressivament a Catalunya perquè aquest sistema requereix l'obtenció d'un certificat de signatura digital de les infermeres per poder signar l'ordre de dispensació de la recepta electrònica, la qual cosa pot ser un procés llarg i complex.

Per poder prescriure, cal que les infermeres tinguin l'acreditació corresponent emès pel Departament de Salut. El requisit per tenir-la és demostrar més d'un any d'exercici professional o haver fet una formació específica. En aquests moments, de les aproximadament 52.000 professionals en actiu que hi ha a Catalunya, n'estan acreditades 25.709. Un cop acabat el procés d'acreditació, els col·legis professionals els hi entreguen el certificat digital, el qual els permet signar electrònicament i emetre la recepta.

Cal recordar que, el mes d'agost de 2019, es va publicar el Decret 180/2019, que regulava el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a la indicació, l'ús i l'autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.