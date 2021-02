Víctor Puga reclama a la Generalitat la rotonda d'accés al cementiri

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga (PSC), va interpel·lar el govern de la Generalitat, divendres passat,pel retard en la construcció de la rotonda per accedir al cementiri municipal. Puga va donar la raó a un lector d'Emporda.info, que recordava que el giratori a la carretera encara era pendent. «Estem molt decebuts i tens tota la raó. Hem reclamat de forma insistent i per diferents vies, però la Generalitat ha faltat al seu compromís. Sabem, fins i tot, que hi ha el projecte fet, però no s'han destinat els recursos. La carretera -continuava dient l'alcalde- és propietat de la Generalitat. Seguirem insistint quan hi hagi un nou govern».

Puga també es va referir a altres temes relacionats amb la vila, com ara la coordinació d'horaris d'autobusos i trens (des de Camallera) per millorar la mobilitat en transport públic, durant la trobada amb lectors del periòdic.