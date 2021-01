El «marketplace» de Roses és el més ampli de la comarca amb 49 comerços

El marketplace és una plataforma digital on es poden fer comandes online a tots els comerços locals que estiguin donats d'alta. El de Roses, amb tan sols tres mesos d'activitat, ha aconseguit ser el municipi de la comarca amb més ofertes, ja que actualment compta amb 49 comerços disponibles i 93 usuaris registrats. El catàleg de comerços està dividit per deu sectors, el que té més negocis és el de «tèxtil, complements i calçat» amb 12, seguit de «restauració» amb 11. La resta són: alimentació (6); mobles, parament de la llar i decoració (5); allotjament (4); serveis (4); esport i oci (2); benestar i salut (2); perruqueria i estètica (2), i floristeries (1).

El regidor de Promoció Econòmica i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Roses, Fèlix Llorens, fa una valoració «positiva» de la plataforma i considera que ha sigut una iniciativa «molt encertada» tot i «les limitacions que té». La Diputació de Girona, a través de la seva Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, va ser qui va desenvolupar aquesta eina per als diferents municipis de la demarcació. És un servei gratuït que es posa a l'abast dels municipis perquè el disposin als seus comerços locals. Cada Ajuntament ha anat desenvolupant-ho durant el passat any 2020. A més de Roses, els altres municipis de la comarca que han començat a fer ús del marketplace són Figueres (amb 16 comerços); Llançà (15) i l'Escala (6). Llorens assegura que «és una bona eina» perquè fomenta que els comerços «s'aventurin en aquesta classe de venda i facin un primer pas abans de fer la seva pròpia botiga online». La resposta que l'Ajuntament ha rebut per part dels comerciants rosincs és diversa. «Hi ha comerciants que s'ho han agafat amb molta afició i han penjat molts articles i hi ha altres que ho han provat, però que no han continuat», indica Llorens.

Tot i la bona percepció d'aquesta eina, el regidor reconeix que té limitacions, «no es pot comparar amb altres plataformes que tenen pressupostos milionaris darrere, tant de màrqueting com de disseny». És per això que tenen previst comunicar a la Diputació les «qüestions tècniques millorables» que creuen que s'haurien de fer. «En el món d'internet has d'estar a l'última, perquè el comprador s'hi senti còmode, però si fem un check list [de la plataforma], ho compleix tot», diu Llorens.

Sempre Roses, la marca de la promoció comercial

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'ha creat la marca «Sempre Roses» per dinamitzar el comerç local . «Sempre pensem en el client turístic, però hem de pensar en el client de casa, també», declara el regidor de l'àrea,. Dins d'aquesta marca és. Els comerços que tinguin el segell «Sempre Roses» podran ser. Però, per fer-ho, el consistori defineix uns criteris d'adhesió, «que es resumeixen en excel·lència», diu Llorens.