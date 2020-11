El web Sempre Roses es posa en marxa i ofereix el nou marketplace de vendes online

Avui, dimecres 4 de novembre, es posa en marxa la pàgina web Sempre Roses, un nou aparador digital que inclou notícies d'actualitat, promocions, accés al nou marketplace dels establiments de la població i tot allò que el comerç rosinc té per oferir. L'acció s'inclou dins el programa Sempre Roses, Comerç tot l'Any, impulsat per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses en col·laboració amb l'empresariat, i té per objectiu promoure l'activitat comercial al llarg de tot l'any i incentivar que el públic local es quedi a comprar a Roses.

Entre les actuacions que inclou el programa, es troben la digitalització de negocis, la creació d'un marketplace rosinc, campanyes comercials, promocions i la posada en marxa de canals de comunicació amb els clients, via web i xarxes socials, per aconseguir que aquests coneguin, i fins i tot puguin adquirir, tots aquells productes i serveis que s'ofereixen a la població d'una manera ràpida, fàcil i còmoda.

En aquesta línia d'oferir una plataforma on el client pugui adreçar-se directament per obtenir tots els serveis i informació, neix la web sempreroses.cat. Un dels principals atractius és l'apartat marketplace, una plataforma digital on el consumidor pot obtenir productes i serveis, de la mateixa manera que ho faria en un centre comercial, però sense haver de desplaçar-se. El marketplace és una botiga de botigues, un aparador virtual que permet aglutinar tota l'oferta rosinca en un mateix portal, amb productes de les botigues físiques a la venda.

L'eina, a més, serveix també per donar a conèixer establiments que són propers al client, on aquest comptarà amb l'assessorament de professionals experts en cas d'optar per la via presencial per fer les seves compres.

La web inclou també el llistat d'establiments de Roses per seccions (alimentació, allotjament, benestar i salut, esport i oci, floristeries, mobles i parament de la llar, perruqueria i estètica, restauració, serveis i tèxtil, complements i calçat), amb el llistat de productes i preus que ofereixen; una secció d'activitats on es publiquen les campanyes comercials vigents en cada moment i, per últim, el racó del comerciant, una secció de notícies d'actualitat i informació útil per als professionals del sector.

En definitiva, Sempre Roses, comerç tot l'any, centra tota la seva atenció en el consumidor rosinc, millorant serveis i adaptant-los a les seves necessitats, implantant noves tecnologies que li facilitin la cerca i la compra de productes i continuant oferint-li l'assessorament i expertesa dels seus professionals.

A més, Sempre Roses vol transmetre entre la ciutadania la importància que té el comerç per a la vida en el municipi i conscienciar veïns i veïnes dels avantatges que obtindran quedant-se a comprar a Roses: genera riquesa i ocupació, augmenta la qualitat de vida, activa la vida social i les xarxes de convivència, manté vius carrers i places durant tot l'any, la presència de comerç i activitat als carrers millora la seguretat, s'inverteix menys temps en fer les compres, i és més econòmic i sostenible que agafar el cotxe per anar a comprar.