"Sempre a Roses" ofereix informació comercial del municipi a les xarxes socials

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses activa la campanya "Sempre a Roses" a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram, tres nous canals de comunicació per mantenir informats els consumidors de totes les novetats comercials que es produeixen a la població.

Aquesta iniciativa s'integra dins el programa d'accions per a la reactivació del comerç local impulsades per l'Ajuntament de Roses en coordinació amb l'empresariat del sector comercial, i seguint el pla de comunicació elaborat per una consultora especialitzada. L'objectiu és donar a conèixer entre la ciutadania d'una manera continuada tota l'actualitat i oferta comercial del municipi.

Seguint aquesta voluntat, s'acaba d'activar a les xarxes socials el perfil Sempre Roses, amb presència a Facebook, Instagram i Twitter, des d'on els usuaris podran seguir les activitats i campanyes comercials que es van succeint a la població, conèixer l'oferta del marketplace de Roses, rebre notícies d'interès per als consumidors, etc.

Fèlix Llorens, regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, assenyala la importància d'aconseguir que la informació arribi d'una manera directa i actualitzada a la ciutadania: "per impulsar el comerç local i afavorir que el client es quedi a comprar al poble, cal que aquest conegui tots els avantatges, campanyes i serveis que li ofereixen els establiments i comerços que té a tocar de casa. En els darrers mesos, són moltes les accions que estem engegant al municipi en matèria comercial, i les xarxes socials són l'eina ideal per aconseguir que tota aquesta informació arribi de manera ràpida i actualitzada a veïns i veïnes i des d'on, a partir d'ara, comunicarem puntualment tot allò que el comerç de Roses té per oferir."