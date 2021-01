L'Ajuntament de Figueres preveu tenir l'adjudicació de neteja aquest any

El govern quadripartit de Figueres confia desencallar pròximament el nou concurs del servei d'escombraries i neteja viària per tal de poder adjudicar-lo aquest any. Així ho va expressar l'alcaldessa Agnès Lladó al ple de gener, responent a un prec formulat per la regidora de Ciutadans, Elisabet Guillén.

En aquest sentit, el govern preveu reunir a tots els grups municipals en les properes setmanes per «exposar quin model volem i com creiem que és necessari fer aquesta licitació», indicava Agnès Lladó. Aquestes trobades pretenen, en paraules de l'alcaldessa, «evitar errors que s'hagin pogut produir en el passat i que ens van portar a una anul·lació de l'adjudicació». Lladó assegura que el govern veu «imprescindible» posar tots els recursos necessaris i per això «farem tot el possible perquè aquesta adjudicació es pugui fer aquest any».

Ajornada de nou

La taula de negociació per resoldre el conflicte amb la plantilla dels serveis públics d'Ecoserveis s'ha tornat a ajornar una setmana més, i tindrà lloc aquest divendres 22 de gener. Segons informa el secretari general de la federació de construccions i serveis de CCOO, Pau Gálvez, aquest segon cop que s'ajorna ha sigut perquè el representant legal de la UTE Brocóli no podia assistir-hi i va demanar posposar-la. «Després de discutir-ho preferim que estiguin totes les empreses implicades», indica Gálvez.