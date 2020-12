La vaga de la plantilla d'Ecoserveis segueix pendent d'un acord difícil

Els sindicats (CCOO i Co.bas) convocants de la vaga d'escombraries, enllumenat i parcs i jardins de Figueres continuen negociant amb la patronal per evitar fer una vaga pròximament. El divendres passat, es va celebrar una mesa de negociació a la delegació del Govern a Girona, que es va allargar més de cinc hores i en la qual van participar, a més del mediador de Treball, assessors dels dos sindicats convocants –majoritaris a Ecoserveis i la UTE de Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL i Brócoli S.L–, un representant de Fisersa, cinc d'Ecoserveis, un advocat de Brócoli i un delegat de jardineria.

«Nosaltres vam demanar que l'Ajuntament hi fos, com a responsable d'aquests serveis», indica el secretari general de la federació de construccions i serveis de CCOO, Pau Gálvez. «És vergonyós que després de dir que negociarien fins a l'últim minut, no vinguin», afegeix un dels treballadors afectats. Fonts del govern neguen que se'ls convoqués a la reunió i per això no hi van assistir.

Fruit d'aquella trobada es va decidir ajornar la vaga el 14 de desembre, però els convocants esperen rebre una nova proposta aquest dimecres, abans de la reunió de conciliació prevista per divendres 11 de desembre. «Mentre es mantinguin els drets laborals, estem pel diàleg i la negociació», afirma Gálvez. Des de CCOO asseguren que «tots volem evitar arribar a una situació de conflicte com seria una vaga», però declara, que «no volem que es posin en qüestió els drets laborals, com hem vist a jardineria. L'1 de gener passaran al conveni del sector amb la consegüent pèrdua de drets».

Tot i que en un principi podrien estar d'acord amb la municipalització dels serveis, Gálvez assegura que necessiten «seguretat jurídica» i dubten que a Fisersa hi sigui. «Organismes jurídics consultats ens diuen que la funció de personal privat dins d'una empresa pública no és que sigui legalment senzilla. Ens podríem trobar en situacions com que treballadors privats passen a una empresa pública sense cap mena de requisit. Aquesta inseguretat jurídica ens preocupa», alerta Gálvez.



Enllumenat

L'Ajuntament té previst dur al pròxim ple (previst per al 14 de desembre) la municipalització de l'enllumenat públic. Els sindicats demanen «no trobar-nos en una negociació amb fets consumats». Recorden que el conveni de Fisersa-Ecoserveis és bastant superior al conveni de Fisersa, quant a drets i sous.

Si no s'arriba a cap acord, la vaga està prevista «indefinida» a partir del 14 de desembre.