Posposada la taula de negociació entre la plantilla d'Ecoserveis i l'empresa

La taula de negociació entre la plantilla d'Ecoserveis i l'empresa per resoldre el conflicte que va portar a una vaga de tres dies el passat desembre, s'ha ajornat una setmana. La reunió estava prevista aquest dijous 7 de gener i va ser un dels motius raonats pels sindicats convocants de la vaga (CCOO i Co.bas) per desconvocar-la. Finalment s'ha ajornat una setmana més i es preveu fer el proper dijous 14 de gener. Segons fonts de l'Ajuntament de Figueres, la decisió ha sigut per petició dels treballadors. CCOO, en canvi, afirma que s'ha decidit "per un problema tècnic".



Vaga d'escombraries

Els sindicats majoritaris d'Ecoserveis i la UTE que té la gestió de parcs i jardins (CCOO i Co.bas) van convocar una vaga indefinida el passat 15 de desembre que finalment va durar tres dies. Entre els seus motius, hi havia la por a perdre els drets i condicions laborals en el cas que es municipalitzés el servei d'enllumenat i de neteja viària a l'empresa pública FISERSA. Reclamen les condicions laborals dels treballadors subrogats per l'empresa privada que gestiona parcs i jardins i exigeixen un conveni de ciutat que mantindria tots els treballadors dels serveis integrats a l'antiga Ecoserveis amb les actuals condicions de forma permanent.

La vaga es va desconvocar el 18 de desembre amb l'acord de constituir el 7 de gener una taula de negociació de conveni per "consolidar les condicions laborals i salarials" dels diferents sectors del servei públic de sanejament urbà, jardineria i enllumenat públic.

El Comitè d'Empresa està format per 3 delegats sindicals de CCOO; tres de Co.bas; dos d'UGT i 1 de CSI-F. Aquests dos últims sindicats han estat al marge de la convocatòria de vaga.